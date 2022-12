2022, el año de los cambios en televisión: la salida de los 'tops' en las tres grandes cadenas

Cuando 2022 echó a andar, pocos podrían presagiar que terminaría con la salida de los mandamases de las tres grandes cadenas generalistas, José Manuel Pérez Tornero, Silvio González y Paolo Vasile. Unos cambios esperados en unos casos, pero completamente sorprendentes en otros.

Después de meses de rumores, el primero de estos cambios llegaba a finales de junio. El Consejo de Administración de Atresmedia aprobaba el relevo de Silvio González como consejero delegado tras 14 años en el cargo. Su lugar lo pasaba a ocupar Javier Bardají, hasta ahora director general de Atresmedia Televisión.

Era una transición tranquila en un momento de éxito para el grupo después de haber conseguido que Antena 3 arrebatara y afianzara su liderazgo sobre Telecinco y tras haber conseguido un beneficio neto de 57,2 millones de euros en el primer semestre del año.

Con este cambio, Atresmedia premiaba a uno de los grandes artífices del cambio de modelo de televisión del grupo que le ha llevado precisamente a ese liderazgo situando el contenido en el centro del negocio. Bardají conjuga además ese perfil más de gestor económico con el que contaba González, pero también el de contenido televisivo como Vasile.

Una salida forzada

El siguiente gran cambio llegaba a finales de septiembre. Después de varias crisis importantes y tras haber perdido la confianza del Consejo de Administración, Pérez Tornero dimitía de su cargo como presidente de RTVE.

Era la crónica de una 'muerte' anunciada. Tras apenas un año y medio en el cargo, la gestión del profesor catalán había estado marcada por la ausencia total de proyecto, la inestabilidad en la dirección y algunos episodios de extralimitación de sus competencias.

Desde Moncloa se había intentado encauzar la situación forzando la llegada del antiguo director de Telemadrid, José Pablo López. Sin embargo, Pérez Tornero se parapetó tras su segundo, José Juan Ruiz 'Jota', y la situación se volvió insostenible. Su salida y la de su jefe de gabinete fue la única salida posible.

Ahora, además, la nueva presidenta de la Corporación, Elena Sánchez, está investigando dietas injustificadas, gastos de representación desorbitados y dispendios excesivos del anterior equipo, lo que puede terminar en los tribunales si se confirman determinadas irregularidades.

Pérez Tornero deja además una RTVE hipotecada para los próximos años por su decisión de dilapidar 200 millones de euros en derechos deportivos, entre los que se encuentran los más de 30 millones por el polémico Mundial de Catar.

24 años de Vasile

El último cambio llegaba por sorpresa a mediados de octubre. En la tarde del 17 de octubre se filtraba que Mediaset había decidido prescindir de Paolo Vasile como consejero delegado del grupo después de 24 años en plena caída de las audiencias de Telecinco.

No era así. El propio italiano lo confirmaba en exclusiva a INVERTIA apenas unos minutos después y tras salir de una intervención quirúrgica. "Las audiencias son cíclicas y no tienen nada que ver con mi salida. Le prometí a mi mujer que al cumplir los 67 años volvería a Italia".

"En 2019 había pactado con Mediaset abandonar el grupo al año siguiente. Llevo desde 2021 y 2022 escuchando la gratitud de mi grupo y la petición de que me mantuviera al frente, así que en la última renovación del consejo (en febrero de 2022) les garanticé que terminaría el año", confesaba.

Se marcha además con unas cuentas envidiables después de incrementar el beneficio neto del grupo hasta los 116,8 millones de euros en los nueve primeros meses del año, superando en 42 millones de euros al de Atresmedia.

Más difícil lo tendrán, sin embargo, sus sustitutos ya que Telecinco necesita un cambio en su modelo televisivo si quiere plantar cara a Antena 3. De momento, todos los cambios introducidos en los últimos meses no han funcionado.

La consolidación de un liderazgo

2022 también pasará a la historia televisiva como el año en el que Antena 3 consiguió consolidar su liderazgo en audiencias, a la par que la crisis de Telecinco se agudizaba. La de Atresmedia cerrará el año con un 14% de cuota de media anual, dos décimas más que en 2021, mientras que Telecinco se quedará con un 12,4%, 2,5 puntos menos que el año pasado.

Las claves de este sorpaso ya la hemos analizado en BLUPER en infinidad de ocasiones. El punto de inflexión podemos ponerlo en la llegada de Pasapalabra a Antena 3 en mayo de 2020. Desde entonces, la cadena consiguió crear una franja imparable en prime time junto a Antena 3 Noticias 2 y El Hormiguero, llegando a sacarle más de diez puntos en coincidencia a Telecinco.

Esta distancia, en una franja donde se acumula un mayor número de espectadores, se convirtió así en una distancia casi insalvable para Telecinco para poder liderar el mes, aún consiguiendo vencer en otras franjas. De hecho, aunque la de Mediaset España lidere con su oferta estelar de prime time (Supervivientes, La isla de las tentaciones), resulta dificultoso salvar la diferencia con su rival durante el día.

Asimismo, el concurso de Roberto Leal ayudó a que se redujeran las distancias en la franja de tarde entre ambas cadenas. Pero, la llegada de la turca Tierra Amarga a las tardes de Antena 3 en el verano de 2021 fue el hachazo final. Como suele decirse en el sector, "quién gana la tarde, gana el mes". Y, con la superproducción otomana, la de Atresmedia comenzó a dominar también la franja de tarde, afianzando aún más su liderazgo mensual.

['El Desafío' se despide como líder absoluto: el premio a apostar por la creación de un formato original]

Otra de las claves de este sorpaso lo encontramos en los informativos. La primera edición de Antena 3 Noticias, con Sandra Golpe a la cabeza, ya lideraba con rotundidad frente a Informativos Telecinco. Pero la llegada de Pasapalabra elevó a la segunda edición, con Vicente Vallés y Esther Vaquero, contribuyendo así a un liderazgo mucho más fuerte hasta el punto de lograr esta temporada la mayor distancia de la historia con su competidor.

Por otra parte, el haber armado una parrilla reconocible para el espectador también ha hecho que la gran mayoría de sus programas (Pasapalabra, La Ruleta de la Suerte, El Hormiguero) hayan mejorado sus datos esta temporada. Muchos cierran con récords o algunos de sus mejores resultados.

De esta manera, más allá de un potente prime time, la de Atresmedia también ha conseguido una gran fortaleza en el day time hasta el punto de que en los días que no conseguía liderar en prime time, lograba liderar frente a Telecinco.

El fichaje del año

El Hormiguero, La Voz, Pasapalabra... Y ahora, Sonsoles. A lo largo de los últimos años, Antena 3 ha ido armando su parrilla con programas de Telecinco. Y en este año que termina el gran 'robo' a su rival ha llegado en forma de fichaje de un rostro en ascenso: Sonsoles Ónega.

La noticia pillaba al sector por sorpresa a principios de julio. Tras una tarde de locura con una reunión entre Vasile y Ónega de lo más tensa, Atresmedia anunciaba que había fichado a la hasta entonces presentadora de Ya es mediodía.

La periodista no estaba blindada por Mediaset España -de hecho, no tenía contrato de cadena- y Atresmedia aprovechó para hacerle una oferta que le daba mucha mayor seguridad como profesional. No solo era un programa nuevo, era un futuro nuevo.

Y ahora Sonsoles no es que haya revolucionado las tardes. Sin embargo, sí ha permitido a Antena 3 seguir plantando cara a Sálvame y, lo más importante, ir introduciendo un nuevo rostro a sus espectadores de cara a futuros nuevos proyectos.

Los 'despidos' del año

Paz Padilla, Anne Igartiburu y María del Monte.

Cuando hace ahora casi un año, Paz Padilla protagonizaba un polémico directo junto a Anne Igartiburu y María del Monte, pocos podían presagiar que se aventuraba un annus horribilis para las dos primeras, a la par que un magnífico año para la segunda.

A la gaditana le llegaría su despido de Mediaset pocas semanas después. Telecinco decidía rescindir su contrato de manera fulminante "por incumplir sus obligaciones"después de abandonar su puesto de trabajo en Sálvame tras una fuerte discusión en directo con Belén Esteban.

En los últimos meses Paz no había dejado de acumular polémicas con sus discursos; lo mismo ponía en duda la eficacia de las vacunas para frenar la pandemia del coronavirus que hacía alegatos a favor del amor para que Rocío Carrasco volviese a hablar con su hija, quien la agredió en el pasado. O se convertía en altavoz de pseudociencias como la biodescodificación, la cual recomendaba "a todo el mundo".

Tras el despido, la gaditana puso una demanda al grupo para que se reconociese que su despido había sido improcedente y ser indemnizada o readmitida. Finalmente ocurrió esto último. En junio ambas partes llegaban a un acuerdo y Mediaset anunciaba que había retomado la relación laboral con la presentadora.

Ahora falta por ver, como ya analizamos, si esta nueva etapa es una oportunidad de reinvención o una nueve fuente de polémicas. Y es que ya esta semana la gaditana fue tendencia en redes sociales por dejarse fotografiar junto a la ultraderechista Iván Espinosa de los Monteros.

Malas noticias también llegaron para otra de las tres protagonistas de aquel directo: Anne Igartiburu. Después de 17 años, TVE decidía apartar a la presentadora de las Campanadas y sustituirla por Ana Obregón y Los Morancos.

La noticia se convirtió de manera instantánea en una bomba informativa y empezaron a surgir las preguntas: ¿por qué RTVE ha tomado esta arriesgada decisión? Pues bien, según pus saber BLUPER, desde hace ya algún tiempo existe un debate interno en RTVE sobre los coqueteos de Igartiburu con Antena 3, donde ya ha participado en Mask Singer y próximamente lo hará en Tu cara me suena.

Hay voces dentro de la radiotelevisión pública que piensan que se ha llegado a un punto en el que la vasca puede considerarse más un rostro de la competencia que de la pública, por lo que no sería conveniente proporcionarle un escaparate como el de las Campanadas.

Según el contrato que tiene firmado Igartiburu con la Corporación, ésta puede realizar trabajos en cadenas autonómicas y en el entorno digital, pero no en cadenas rivales, aunque sea como concursante. De ahí este cuestionamiento.

Curiosamente en el lado opuesto a Padilla e Igartiburu nos encontramos a María del Monte. La sevillana ha vivido un año de cambios, tanto en lo personal como en lo profesional. Después de dar el paso de salir del armario en el pasado Orgullo LGTBIQ, donde fue elegida por RTVE para presentar la manifestación de Madrid, ahora despedirá el año como estrella navideña de la televisión pública.

La polémica del año

La gran polémica del año la vivió Pablo Motos. En un arrebato de egocentrismo, el presentador de El Hormiguero decidió responder a la campaña del Ministerio de Igualdad en la que se le eludía de manera indirecta al imitar la pregunta de dudoso gusto que le hizo a Elsa Pataky sobre su ropa interior.

El presentador criticó duramente a la ministra y quiso desmentir sus actitudes machistas rescatando las veces que hizo preguntas similares a invitados hombres. "Se han gastado más de un millón de euros de dinero público en hacer una campaña de televisión para llamarme machista. Gastarse más de un millón de euros de los españoles, estando el país como está, es indecente", dijo.

Sin embargo, en un nuevo caso del efecto Streisand, las redes sociales se encargaron de desmontar su argumento sacando a relucir todas las veces que el valenciano sí había mostrado actitudes machistas. Así se recopilaron casi una veintena de momentos de la historia del programa en los que Motos había hecho preguntas inadecuadas o hizo sentir incómodas a sus invitadas, así como las secciones del formato que denigran la figura de la mujer.

A pesar de ello, El Hormiguero cerró noviembre con un 17,7% de cuota media, batiendo su máximo mensual histórico con 9,4 puntos de ventaja sobre su principal rival, siendo también la mayor distancia histórica.

El programa del año

Una televisión pública que en 2022 ha conseguido uno de los mayores éxitos del año: el Benidorm Fest. Y es que a nadie se le escapa que la preselección para elegir a nuestro representante en el Festival de Eurovisión ha sido una de las revelaciones del año. Además, el tercer puesto de Chanel en Turín supo a gloria para una RTVE que llevaba años de malas posiciones.

Fue un éxito que, no obstante, se ha cocinado a fuego lento durante años. La periodista Eva Mora ha encabezado un grupo de trabajo de expertos de la Corporación que han seguido muy cerca el Festival de Eurovisión en los últimos años, lo que ha ayudado a definir muy bien el concepto de preselección necesaria para triunfar en Europa.

Tras cerrar la recepción de candidaturas, el grupo de trabajo de Eurovisión se puso manos a la obra para elegir a las finalmente catorce candidatas al Benidorm Fest. Las reacciones de los eurofanes y la prensa no se hicieron esperar. "La mejor preselección española de la historia y un escaparate para nuevos talentos", titulamos desde BLUPER.

La lista, con grandes nombres como Rigoberta Bandini, Varry Brava o Rayden, pasando por nuevas promesas como Luna Ki, viejas glorias como Azúcar Moreno, o representantes de la música folk como Tanxugueiras, representaba perfectamente la diversidad y la vanguardia.

A la par de todo, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, decidía llevar una ambiciosa campaña de promoción y aplicar el eslogan de la nueva RTVE, 'La que quieres', al Benidorm Fest. "El festival que quieres, el que tú quieres", repetía una y otra vez en sus ruedas de prensas y entrevistas con los medios de comunicación, aunque aquello la convirtiera en meme. El resultado final ya es de sobra conocido.

