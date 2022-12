El amargo y tenso reencuentro de Javi y Claudia tras su paso por 'La isla de las tentaciones'

La última parte de los reencuentros de las parejas de La isla de las tentaciones ha tenido uno de los momentos más incómodos y amargos de la quinta edición. A pesar de que Claudia y Javi parecían haber apostado por su relación tras su paso por la isla, la influencer le reveló a Sandra Barneda que ya no están juntos. La joven, que rompió a llorar frente a la presentadora, le reveló que había descubierto que el jugador de pádel le había sido infiel en multitud de ocasiones.

Ya podía intuirse que la relación había acabado cuando entró en el plató Claudia sola. La influencer no pudo evitar derramar lágrimas delante de Barneda. “Me ha destrozado. Me ha engañado mucho, muchísimo”, lamentó la joven, quien habría echado de su casa a Javi tras descubrir que, realmente, él no es quien dice ser.

La barcelonesa comenzó a explicarle a Barneda los motivos de la ruptura. “Salimos de allí porque nos queríamos dar una oportunidad”, comenzó a relatar. “Yo me equivoqué, me confundí con Álvaro, pero me di cuenta de que a quien quería era a Javi”, explicó, reconociendo que ella había sido desleal a su chico y, justo por eso, se sentía culpable y quería que la relación funcionase.

“Hemos estado todo el verano juntos. Yo me he ido con amigas y, en esos momentos, Javi ha hecho cosas feas de las que me he ido enterando ahora”, confesó a Barneda, quien no podía evitar mostrar cara de sorpresa. “Me han llegado vídeos [de él] en jacuzzis con chicas, de fiesta con un montón de chicas”, siguió relatando mientras se derrumbaba de nuevo.

La influencer revelaba que lo que le ha destrozado, más que las deslealtades, es sentir que ha estado enamorado de un hombre que, realmente, era pura fachada. “Ese Javi que era incapaz de relacionarse con chicas es mentira. Ese Javi no existe. Estoy en shock”, admitía la barcelonesa, quien también atribuye la difusión del reality como la señal de que las cosas con el empresario no iban bien. “Desde que ha empezado a emitirse todo, está muy raro, tiene otra mirada”, explicó.

Para más inri, Claudia le confesó a Sandra Barneda que encontró una conversación de su ya exnovio en la que estaba tonteando con una chica. “Le pedí que me dejase su móvil, porque el mío se había roto y fue cuando le pillé una conversación con una chica”, señaló, remarcando que, a solo tres días del reencuentro, le enviaron un mensaje en el que le advirtieron de que Javi se había liado con otra chica. “Resulta que es justo con la que le había pillado la conversación borrada”, añadió.

Javi, quien estaba viendo todo desde la sala visionado, no dudó en defenderse cuando entró en el plató. A pesar de que el joven intentó saludar a su exnovia, esta le rechazó frontalmente. “No se te ocurra tocarme”, le dijo, visiblemente afectada. “No he visto a persona más mala en mi vida. Eres un sinvergüenza”, exclamó.

El jugador de pádel negó todas las acusaciones y defendió que todo lo que decía Claudia era mentira. “Eres tú la sinvergüenza, después de un año y medio, que tú me digas esto. Es mentira. ¡Tienes muy poca vergüenza! No te creo, tus lágrimas ya no me las creo”, respondió. Para el joven, todo era una farsa para intentar ‘salvar la cara’ delante de la opinión pública. “Tú has intentado limpiarte tu culo ahora para ensuciar el mío”, le reprochó. “Se me parte el alma verla así, pero que esté diciendo que yo le he puesto los cuernos es una barbaridad”, continuó.

El reencuentro terminó sin llegar a un punto en común, con posiciones completamente enfrentadas, siendo uno de los momentos más amargos de la quinta edición. Barneda les despidió, aunque fue Claudia quien tuvo la última palabra. “No te quiero ver más en la vida, Javi”, zanjó.

