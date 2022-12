‘Sálvame’ gasta una broma a Chelo García-Cortés con un falso embarazo de Belén Esteban

Este 28 de diciembre las bromas han sido una constante en los medios de comunicación, hasta el punto de que se llegó a dudar de algunas noticias reales, como la separación de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa. En Sálvame Naranja, en su tramo final, se ofreció la inocentada que el programa había gastado a Chelo García-Cortés en la tarde de este miércoles, para emitirla por el día de los Inocentes. Y la misma consistía en una llamada de Belén Esteban a Chelo para pedirle un favor: que le realizase una entrevista para anunciar su embarazo.

“Voy a hacer una exclusiva con mi revista, con la de siempre”, le decía Belén, mientras era grabada por las cámaras del programa. “Estoy embarazada, y quiero que la entrevista me la hagas tú”, le pedía a su compañera, que accedía encantada. La broma iba más porque Belén pedía que la entrevista fuese en el jardín de la casa de la propia Chelo, y le invitaba a negociar un precio por prestar su vivienda. “Yo he negociado lo mío, tú tienes que negociar lo tuyo”, le decía.

[Paz Padilla, tras los pasos de Belén Esteban: prepara su propio ‘Diario de Patricia’ en Mediaset]

Chelo entonces explicaba que su jardín es muy pequeño, pero que podrían hacerlo en casa de un amigo, Antonio Tapia. “En mi casa está todo el mundo pasando y llamando como si fuese Cantora. La casa de Antonio está dos casas más atrás y el jardín es que te mueres”, le proponía. Esteban quería saber si le daba la alegría su estado, y Chelo le decía que sí, que era “el mejor regalo que me podías hacer este año”.

En el plató se reaccionó al primer bloque emitido. “Me lo creí totalmente, hasta el punto de que hay un momento que me consulta, que quiere contarlo a las personas amigas y le digo que no”, reconocía Chelo, con una sonrisa. Entonces Kiko Hernández aprovechaba para atacarla: “Menos mal que te has gastado la broma, porque desde las cuatro no has abierto la boca”.

En la segunda parte del vídeo, Belén Esteban le preguntaba a Chelo que a quién debería contarle la noticia de los compañeros del programa, sobre todo, a María Patiño y Gema López. “Yo me callé algunas cosas con Gema y María y luego me arrepentí. Mañana cógelas aparte”, le aconsejaba Chelo, quien creía que no debería decírselo a nadie más “porque se va a filtrar, Belén. Solo María y Gema, y ya sé que quieres mucho a Hernández, pero es que se va a filtrar”.

[Belén Esteban revela en ‘Sábado Deluxe’ qué ocurrió en realidad en el funeral de Bernardo Pantoja]

Esas palabras crearon ampollas de nuevo en el plató, y Kiko le reprochó a Chelo que qué había filtrado él nunca. “A la que han acusado de filtrar es a ti, las escaletas a Antena 3 y había pruebas. ¿Por qué no se tiene que fiar de mí Belén Esteban?”, quería saber el que fuese concursante de Gran Hermano.

La propia Belén entró por teléfono para calmar las aguas, y defendió la postura de Chelo. “Le quiero dar las gracias y pedir perdón, por lo buena amiga que es. No os imagináis lo cariñosa que es conmigo. Entiendo que Kiko Hernández me habría dicho lo mismo”, añadía.

Sigue los temas que te interesan