Mario Marzo: "'Los Protegidos' fue un antes y un después en mi vida, también personalmente"

Los fans de Los Protegidos ya están disfrutando de la nueva tanda de capítulos del regreso de la mítica serie de Antena 3; Los Protegidos: A.D.N. La familia más peculiar de Antena 3 ha estrenado la segunda parte del regreso, después de cosechar un gran éxito con los primeros cuatro capítulos estrenados hace varios meses.

Han pasado más de diez años desde que Los Protegidos viera la luz por primera vez, y los actores han cambiado mucho y han "madurado" como dice el propio Mario Marzo, que comenzó a grabar con tan solo 14 años.

La temporada "clave" de Los Protegidos ya ha llegado y sus protagonistas no pueden estar más felices. BLUPER charla con Mario Marzo y Antonio Garrido sobre esta nueva temporada y sobre cómo han sido estos últimos diez años en sus carreras profesionales.

Ahora que ha pasado un año, ¿cómo habéis vivido la acogida de los primeros capítulos del regreso de Los Protegidos?

Antonio Garrido: Pues muy bien, muy contentos, con mucha alegría, con mucha ilusión y con mucha responsabilidad, porque habíamos dejado el listón alto y no podíamos fallarle a esa legión de seguidores que seguimos teniendo. Este es un reencuentro tanto en lo profesional como en lo personal. Así que muy agradecidos.

¿Qué van a ver los seguidores de Los Protegidos en esta nueva temporada?

Mario Marzo: Los Protegidos ADN es la etapa de Los protegidos que la gente estaba esperando. Creo que necesitábamos unos capítulos que sirviesen como base, los anteriores, porque han pasado mucho tiempo. Los personajes habían vivido muchas cosas que había que explicar de manera implícita o explícita, y esos cuatro primeros capítulos volvían a juntarlos. Y ahora empieza realmente esta nueva etapa, una etapa que los fans tenían muchas ganas, de conectar con esta academia, que estoy convencido de que va a gustar.

A.G.: Lo que nosotros entendemos como nueva temporada es esta que empieza ahora. Esta es la siguiente temporada, los otros cuatro capítulos ya emitidos eran necesarios e imprescindibles para poder empezar con esta nueva temporada.

¿Qué sentís ahora cuando veis los capítulos de Los Protegidos de hace una década?

A.G.: Agradecidos por poder seguir haciendo esto con el paso del tiempo. Yo me veo en los primeros capítulos y ahora tengo más canas en la barba (risas), pero sí mola mucho. Es muy agradecido poder interpretar tu personaje años después, porque aunque sea el mismo personaje no es la misma persona. No eres igual con 20 años que con 50 y no experimentas las cosas del mismo modo.

De hecho, Mario, eras de los más jóvenes del set de grabación y gracias a la serie te hiciste muy famoso. ¿Cómo has vivido este camino a la fama?

M.M: Pues fue totalmente imprevisible, la verdad. Como tenía cero conocimientos de lo que era el mundo de la interpretación y del mundo de la televisión, de repente apareció un proyecto en el que me cogieron, que yo no sabía muy bien el motivo. Todos mis amigos me decían que no lo iba a ver nadie (risas). Y de repente tú grabas y luego te olvidas. Yo seguía con mi vida y seguía en el instituto, en mi casa y en el conservatorio, y de repente un día se emite el primer episodio. Es un boom. En el primer episodio no salía mucho, en el segundo tengo un poco más y en el tercero entra la familia y hay un cambio de vida. Desde ese momento, ha habido un cambio de vida completamente, un antes y un después. Ha sido un antes y un después personalmente y por supuesto, profesionalmente.

Las plataformas se han convertido en la vía principal de consumo de series actualmente. ¿Creéis que se han visto perjudicadas las series de televisión?

A.G.: Ahora la gente no ve la tele como el concepto que teníamos antes. Las plataformas están muy bien porque ha venido a democratizar el mundo de la ficción. Se hace más ficción y la produce más gente, antes o trabajaba para uno o trabajaba para otro. No había mucho más, y si te peleabas con el que estabas trabajando ya no trabajaba más. Ahora no, ahora puedes ver lo que quieras cuando quieras y como quieras.

M.M: Antes o veías a uno o veías al otro, tampoco elegir. La postura es muy sencilla porque es un cambio inevitable. Es un cambio que está pasando desde hace mucho tiempo.

¿Creéis que Los Protegidos ha sido un proyecto clave en vuestra carrera?

M.M: Sí, totalmente. Para mí fue un antes y un después. Hubo un cambio de vida desde ese momento, más allá del propio trabajo he visto cómo afectaba al resto de mí, de mi carrera como artista, como pianista. Empezar a leer cosas que yo no había leído en mi vida, no sabía lo que era leer una obra de teatro, porque no tenía ninguna necesidad. Todo ese conocimiento, esa literatura, se abría ante mí. Me ha servido para ser mejor músico y a nivel profesional, por supuesto, a tener una mente agradecida.

A.G.: Los Protegidos, como fue el boom que fue y tuvo la repercusión que tuvo, sí que ha influido mucho en mi carrera, por supuesto. De hecho, cuando voy a actuar para hacer otra serie y llevo las gafas y la barba, me cuesta trabajo enfocarme como otro personaje.

De hecho, Antonio, tú has trabajado en televisión también como presentador, ¿cómo recuerdas esta etapa? ¿Te gustaría volver a este tipo de trabajo?

A.G.: Cuando presentaba para mí era un ejercicio de improvisación, como un actor improvisando. Entonces yo me lo paso muy bien improvisando y yo me lo pasaba muy bien presentando. Yo estaría encantado si surgiera algún proyecto guay. Ha habido alguna cosa que me han dicho que presente pero he dicho que no. Yo encantado de presentar, pero algo que me guste.

¿Cuál es la clave del regreso de las series nostálgicas?

M.M.: La gente que decide y que tiene que crear sabe qué cosas funcionan, entiende que también puede haber una evolución de aquel producto. Lo que se consigue con eso es que se mantenga parte de esa audiencia que tuvo en su momento, que quiere seguir viendo cómo evoluciona. Luego hay otra gente que entra en este nuevo universo. Si se hacen bien las cosas, eso es un 'win-win', para la web y para el proyecto.

