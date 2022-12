Dani Fernández confiesa que le dio un puñetazo a Blas Cantó cuando formaban parte de Auryn

Dani Fernández visitaba este lunes La Resistencia y, además de hablar de su trayectoria profesional, ha desvelado una inesperada anécdota sobre sus tiempos en Auryn. El cantante estaba charlando con Broncano sobre la exitosa boy band de la que formó parte cuando, de pronto, el presentador recordaba que un par de años antes había estado en el programa Blas Cantó.

"Dijo que te odiaba", bromeaba el cómico. "No, pero dijo que uno le pegó", aclaró el invitado. "¿Y eras tú?", preguntó entonces Broncano, ante lo cual el artista confirmó que era el autor de la agresión.

"Fui yo, sin querer", bromeó. "Pero ahora me llevo bien. Éramos jóvenes, una discusión... de repente se calentó un poco la cosa y me enfadé un poco", relataba el cantante de Dile a los demas.

"Menos mal que no le di bien. Si no, no estaría aquí", añadió el artista, que asegura que Blas Cantó le perdonó por aquel puñetazo: "Nos perdonamos, porque también él había faltado un poco".

En su momento, Blas narró así aquel violento episodio que vivió en los tiempos de Auryn. "Hubo de todo", explicó a Broncano. "Auryn tiene mucho misterio. Éramos una familia y pasan cosas. Hay movidas y hay que ayudarse el uno al otro...", proseguía el que fuera representante de España en Eurovisión.

El presentador quiso saber entonces si "hubo alguna hostia" en la boy band, algo que el artista confirmó. "Al principio sí. Y me la llevé yo. Y luego yo decía: 'Me quiero ir del grupo'". "Fueron peleas de chiquillos, teníamos 18 años. Me pegó uno de los Auryn. Me dejó el brazo que no lo pude mover en una semana. Me lo anestesió. Fue el segundo día de ensayar, por cuestiones artísticas: 'esta parte no la quiero cantar yo' o cosas así. Éramos niños", relató con total naturalidad, aunque sin desvelar el nombre del compañero que le había agredido.

