Muere Stephen "tWitch" Boss, copresentador de Ellen DeGeneres, a los 40 años

Stephen 'tWitch' Boss, que saltó a la fama televisiva por su trabajo como DJ y copresentador en el exitoso programa de entrevistas de Ellen DeGeneres, ha muerto a los 40 años.

Ha sido la mujer del también bailarín la que ha anunciado la triste noticia del fallecimiento de Boss. El artista fue hallado muerto en una habitación de hotel en la mañana de este martes en el distrito de Encino, en Los Ángeles. Además, se ha confirmado que tWitch se suicidó.

"Con el mayor pesar, tengo que compartir que mi esposo Stephen nos ha dejado", ha escrito en las redes su esposa, Allison Holker Boss, con quien tiene tres hijos en común. "Fue la columna vertebral de nuestra familia, el mejor esposo y padre, y una inspiración para sus fans. Decir que dejó un legado sería quedarse corto, y su impacto positivo se seguirá sintiendo", añade.

Stephen Boss trabajaba en el programa de Ellen DeGeneres desde 2014.

"Estoy segura de que no pasará un día sin que honremos su memoria", expresa Allisson, que además pide que se respete la privacidad de su familia en un momento tan complicado. "Stephen, te amamos, te extrañamos y siempre guardaré el último baile para ti", concluye la viuda, que compartía la profesión del baile con Stephen.

Boss llegó a The Ellen DeGeneres Show en 2014 como DJ invitado y se acabó convirtiendo en uno de los rostros estrella del programa. De hecho, desde 2020 era también productor ejecutivo del formato.

Entre sus experiencias en televisión también estuvo su participación en el programa de baile So You Think You Can Dance, donde quedó en segunda posición en su cuarta temporada. Además, este 2022 formó parte del jurado en la nueva edición del formato.

Stephen también trabajó en varias películas como Step Up o Magic Mike XXL. Además, el presentador mostraba una gran complicidad con su esposa, con quien compartió proyectos profesionales como la docuserie Fairy Tale Wedding.

Este mismo domingo, el matrimonio publicaba un vídeo en Instagram en el que los dos aparecían bailando juntos frente a su árbol de Navidad. Un día antes, la pareja celebraba su noveno aniversario y tanto Boss como Holker compartían una fotografía de su boda acompañada de un cariñoso mensaje.

Entre las distintas personalidades que han lamentado públicamente la muerte de Boss ha estado su compañera Ellen DeGeneres, que se ha despedido con "el corazón roto" de su copresentador. "tWitch era puro amor, pura luz. Él era de mi familia y lo quería con toda mi alma", ha expresado en su cuenta de Instagram.

"Le voy a echar de menos", añade la estrella de la televisión, que pide a sus seguidores que le manden su amor y su apoyo "a Allison y a sus hermosos hijos: Weslie, Maddox y Zaia".

