La hazaña de Sole Giménez y Yoly Saa en 'Dúos increíbles': de no hacer 'match' a convertirse en finalistas

Este jueves, el programa Dúos increíbles de La 1 de TVE eligió las tres parejas que se jugarán la gran final la semana que viene. Quedaban en la competición Miguel Poveda y Antonio José, quienes forman el dúo Soniquete. También estaban Yoly Saa y Sole Giménez, o lo que es lo mismo, Thelma y Louise, Ana Belén y Agoney como Romeo y su nieta, y Carmonía, el dúo formado por Antonio Carmona y Nia Correia. Estos últimos fueron los menos votados por el público, y tuvieron que despedirse del programa.

Casi desde el primer programa estaba claro que Miguel Poveda y Antonio José tenían madera de finalistas. Ambos se conocían previamente, tienen un mismo sonido flamenco, y saben empastar sus voces a la perfección. Casi lo mismo se puede decir de Ana Belén y Agoney, que están dejando un show fantástico gala a gala, si bien anoche no convencieron demasiado al público en el plató con su interpretación de Lobo hombre en París de La Unión. Y luego están Thelma y Louise, quienes en un primer momento parecían no conectar, pero han terminado por entenderse de una forma mágica, hasta el punto de llegar a la gran final.

Como sabrán los espectadores de esta competición, que une a artistas consagrados con otros que están empezando a escribir su historia en la música, ambas participaron en la primera gala. Fueron las últimas en cantar, y tras probar cómo se las apañaban juntas a ciegas con ‘Mi tierra’ de Gloria Estefan, Sole Giménez le dio al pulsador. Por ella, formaría pareja con Yoly, a la que todavía no había puesto cara ni nombre, pero sí voz. La artista gallega, sin embargo, prefirió no pulsar: en la competición estaba todavía Ana Belén y sin pareja. Ella tenía una admiración enorme por la de La Puerta de Alcalá, y rechazó a Sole.

“No pasa nada, de tejados más grandes me he caído. Ahora, no tienes ni idea de lo que te pierdes, hija mía”, le decía entonces a Yoly, dándole al asunto un poco de humor. “La tensión del programa es que haya gente rechazada como yo”, reconocía.

Al final de la noche se terminaron por formar las parejas. Sole y Ana Belén querían hacer pareja con Agoney, y en caso de empate, el talent junior elegía su media naranja musical, y se decantó por la esposa de Víctor Manuel. Sole y Yoly terminaron finalmente por hacer equipo, pero porque no quedaba más remedio, no porque lo hubiesen elegido. En la siguiente gala, el propio Juan y Medio echó algo de leña al fuego al preguntar cómo se sintió en ese momento en el que Sole apostó por Yoly, pero Yoly no la eligió. “Tuve una sensación agridulce, me apetecía cantar con una chica, pero cuando no me eligió me dolió, pero la entendí, yo también querría cantar con Ana Belén”, explicaba la que fue líder de Presuntos Implicados. Yoly, por su parte, reconoció que le hacía ilusión hacer pareja con Ana Belén, “pero estoy igualmente encantada, admiro a Sole profundamente. Cantase con quien cantase voy a estar muy bien acompañada”. A su dúo le pusieron Telma y Louise, porque iban a reinvidicar muchas cosas como mujeres, como las dos protagonistas de la película de los 90.

Daba la sensación de que era un dúo condenado a entenderse, que no iban a hacer buenas migas. Pero ambas han demostrado ser grandes profesionales, y han puesto toda la carne en el asador, más de la que habríamos imaginado en aquella primera noche de desplantes.

Como bien dijo Yoly, ha estado bien acompañada gala a gala. Juntas han interpretado temas de todas las épocas y estilos, desde ‘Un beso y una flor’ de Nino Bravo hasta ‘Ay mamá’ de Rigoberta Bandini, pasando por ‘Tenía tanto que darte’ de Nena Daconte o ‘Tacones rojos’ de Sebastián Yatra.

Al final, han conseguido amoldarse la una a la otra, y se han metido al público en el bolsillo. Anoche quedaron como las segundas clasificadas, y no tuvieron que jugarse la permanencia en un duelo final. Algo que Sole se olía, hasta el punto de decirle a su compañera que calentase la voz porque les tocaba interpretar un segundo tema para aguantar en la competición. Se convirtieron así en finalistas de pleno derecho, con calma, y han dejado claro que, como se suele decir, lo importante no es como se empieza, sino cómo se acaba.

