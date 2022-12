Jorge Javier, arrepentido por dejar de hablar de Mila Ximénez en 'Sálvame': "Lo que hicimos fue antinatural"

Jorge Javier Vázquez se está abriendo en canal en las entrevistas promocionales de su nuevo libro, Antes del olvido. Igual que hace sobre el papel, el catalán se sincera sobre los acontecimientos más importantes de su vida, incluidos algunos tan dolorosos como la muerte de Mila Ximénez, tras la cual todos sus compañeros de Sálvame se enfrentaron como pudieron a la dura situación de continuar el programa sin ella.

En su visita al podcast Menudo hater, donde se despacha a gusto contra Paz Padilla, el presentador de Mediaset también reflexiona sobre cómo afrontaron la marcha de Mila desde el formato de La Fábrica de la Tele.

"Nunca pensábamos que podía pasar y aquello fue una tragedia para todos", confiesa. Y agrega: "Me he dado cuenta de que yo he hecho el duelo porque voy a terapia cada semana desde hace muchísimos años".

El de Badalona asegura que tras el fallecimiento de su amiga "estaba en shock" y recuerda cómo fueron las horas posteriores en Sálvame. "Al día siguiente hicimos un programa de recopilación de sus mejores momentos y decidimos 'hasta aquí, ya no hablamos más de Mila'", revela. El motivo de aquella decisión fue que no querían que la audiencia pensara que se estaban "aprovechando de su memoria".

No obstante, Jorge considera que esa no fue la mejor actitud, pues el silencio en torno a Mila ha hecho que muchos de sus compañeros no hayan superado su muerte. "Lo que hicimos fue antinatural y ahora yo me doy cuenta de que ninguno de mis compañeros ha hecho ese duelo", asevera.

"Es que se pronuncia el nombre de Mila y la gente mira hacia otro lado porque no ha aceptado que se ha ido", añade. "Muchos de mis compañeros piensan que se ha ido de vacaciones, que está en un reality, que volverá, pero hay que aceptar que ya no volverá", concluye.

