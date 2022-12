Jorge Javier carga contra Anabel Pantoja y defiende a 'Sálvame': "Echas por tierra el trabajo de todo un equipo"

La llamada de Anabel Pantoja a Sálvame ha levantado ampollas en la tarde de este jueves 1 de diciembre en el plató de Telecinco. La sobrina de Isabel Pantoja explotaba con el que fuera su programa "por la cobertura" que han hecho de la muerte de su padre, Bernardo Pantoja, que fallecía el pasado 25 de noviembre.

Era Gema López la que ponía el altavoz de su teléfono para dar voz a Anabel Pantoja. "Buenas tardes, gracias a los que me habéis escrito. Mi pregunta al programa es: '¿Podéis dejar descansar a mi padre?'", cuestionaba visiblemente enfadada.

Mi padre no es un personaje público, entiendo que tengáis que contar que se ha muerto, entiendo que tengáis que contar lo del tanatorio, que fue un circo. Lo que no entiendo es que un programa esté tarde tras tarde hablando de mi padre, os pido respeto", continuaba. "¿Ahora que ha fallecido mi padre hay que hacer una serie de Netflix? No voy a hablar de nada, os pregunto si vais a parar de hablar de mi padre o esto es la saga de Star Wars", respondía.

Unas palabras que ha querido recoger Jorge Javier Vázquez, que ha regresado a su programa después de hacer promoción de su nuevo libro. "Lo que me empieza a inquietar un poco es que Anabel solo nos llama para echarnos la bronca. Hay confianzas que dan asco", confesaba.

"Realmente, chica, está trabajando detrás un equipo entero y estás echando por tierra el trabajo de todo un equipo", añadía visiblemente enfadado con la 'influencer'. Pero su discurso no terminaba ahí y aseguraba que "Anabel Pantoja tiene un grave problema que tiene que meterse en la cabeza". "Saca a pasear el apellido Pantoja cuando le da la gana pero cuando se habla de su familia quiere tratamiento de Familia Real. Y eso no es así", apostillaba mientras un aplauso inundaba el plató de Mediaset España.

