Paz Padilla, la sorpresa de la cena de Mediaset: comparte mesa con su sustituta en 'Sálvame', Adela González

Paz Padilla se ha reencontrado con muchos de sus compañeros de Mediaset en la cena de Navidad de la compañía, que se ha celebrado este lunes 28 de noviembre. La cómica ha sido una de las sorpresas de la noche, ya que al evento acudieron todos los presentadores y rostros estrella de la cadena, mientras que ella no tiene ningún proyecto próximo tras su despido improcedente y su vuelta a la empresa.

La gaditana y el resto de invitados dieron cuenta de su divertida celebración en sus redes sociales, donde se ha podido ver lo que ocurrió dentro del evento y las curiosas coincidencias que hubo. Así, se observa cómo la humorista compartió mesa con Adela González, su sustituta en Sálvame tras su abrupta salida.

Pero en su mesa también hubo personas con las que Paz ha compartido programa. Es el caso de Dani Martínez y Santi Millán, quienes fueron compañeros de la andaluza durante su etapa como parte del jurado de Got Talent. Paula Echevarría, Carme Chaparro o Lara Álvarez fueron algunos de los rostros de Mediaset que también se sentaron junto a Paz en la cena.

Paz Padilla y Adela González comparten mesa en la cena de navidad de Mediaset. pic.twitter.com/espi0AcbXj — #EntresijosTV 🇪🇸 (@EntresijosTV) November 28, 2022

Toñi Moreno fue otra de las estrellas de la compañía que acudió al evento y que compartió con sus seguidores algunos de los momentos vividos durante la noche. La de Sanlúcar compartió mesa con Christian Gálvez y Patricia Pardo. "Yo creo en el amor desde esta noche, todo es posible, no me rindo", bromea la presentadora en sus stories de Instagram tras enfocar a la pareja.

Además, la que fuera conductora de Mujeres y Hombres y Viceversa también tuvo el privilegio de sentarse junto a Paolo Vasile, Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat, así como con uno de los nuevos consejeros delegados de Mediaset, por lo que se deduce de sus palabras: "Me ha tocado con el jefe nuevo, no he podido hablar con él ni media palabra", dice sin especificar de quién habla.

[Paz Padilla, sobre 'Sálvame': "Creí que aportaba algo distinto. Yo hablaba de amor, ellos se cachondeaban"]

Carlota Corredera, Marta Flich, María Patiño, Terelu Campos, Emma García o Jorge Javier Vázquez fueron otros de los asistentes a esta cena navideña que ha reunido a las estrellas de Mediaset España.

