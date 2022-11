Una reportera de 'En boca de todos' sufre un ataque de ansiedad en directo desde Ucrania

Diego Losada ha vivido un preocupante momento este jueves en el programa En boca de todos durante una conexión con la reportera de Informativos Telecinco Laura de Chiclana, que intervenía para contar desde Ucrania la última hora sobre la guerra con Rusia.

Tras darle paso, la periodista aparecía en pantalla con el rostro desencajado, haciendo que el presentador se preocupara por ella. "Sigues ahí en... ¿Estás bien?", preguntaba al percatarse del estado de la reportera.

La reportera apenas era capaz de mantener la compostura y Losada insistía: "¿Qué pasa, Laura?". "Son muchos meses aquí. Estoy con un ataque de ansiedad en estos momentos", respondía la corresponsal.

[Las lágrimas de la reportera Sol Macaluso en Ucrania: "Mi guía me ha pedido que me lleve a su hija"]

"Nada, Laura, tranquila, esto nos lo tenéis que decir, compañeros", expresaba entonces Losada, dando paso a un vídeo para que la reportera pudiera recomponerse. Pero ella tiraba de profesionalidad e interrumpía al conductor del espacio: "No te preocupes, podemos continuar".

Losada se resistía a continuar con la conexión, pero ante la insistencia de la reportera, decidía proseguir. Después de que De Chiclana diera la última hora sobre el conflicto, el presentador se interesaba de nuevo por su estado. "¿Cuántos días llevas en Ucrania?", preguntaba. "Llegué en marzo, al principio de la guerra, hice un pequeño descanso entre julio y agosto y regresé a finales de ese mes. Voy a hacer casi ocho meses aquí", relataba ella, sin poder contener la emoción.

"Nosotros también estamos aquí llenando garrafas de agua como el resto de la población, en este punto habilitado por Cruz Roja con agua de mar. Esta la usamos para ducharnos, para limpiar, para tareas del hogar. La potable la compramos en los supermercados, pero no siempre hay. Hay grandes colas y es muy difícil acceder a ella", narraba la periodista.

"Y entre todo eso que tenéis que hacer desde que os despertáis, que se llama sobrevivir, sacáis hueco para informar y conectar con nosotros", alabó Losada. "Entendemos que por eso te vemos así de afectada. Es la primera vez que veo a un reportero sufrir un ataque de ansiedad, por eso me he asustado mucho", confesaba.

En ese momento, De Chiclana aprovechaba para desahogarse ante los espectadores: "No es la primera vez que me sucede esto antes de un directo. Es desagradable. Notas que estás saturada, que tu mente no puede más. Son muchas vivencias, las desgracias de las personas las llegas a hacer tuyas. No puedes salvar a las personas. Nuestra labor es comunicar, transmitir. Yo no soy voluntaria y muchas veces llegamos a puntos extremos en los que, aunque nos pongamos una coraza, se rompe y nuestra mente explota".

"Eres una muy buena periodista, pero también eres humana y eso es maravilloso. Todo nuestro ánimo desde aquí. Tu madre te estará viendo, no sé si quieres decirle algo por si se ha preocupado", continuaba el presentador. "Mi familia sabe que soy fuerte. Soy una mujer joven, pero muy fuerte. Puedo con todo y sigo para adelante. Soy muy cabezota y sigo aquí para mostrar lo que está pasando. Esto no me detiene".

Finalmente, Losada le expresaba el ánimo del equipo y le agradecía su profesionalidad. "Toda la fuerza y, si tienes que parar, para. Eres humana. Un besazo desde aquí y gracias por tu trabajo", zanjaba.

Guerra Rusia -Ucrania

