María Patiño, molesta con Chelo: "Me enteré por redes de que Carme Chaparro presentaba su libro"

Chelo García-Cortés se ha convertido en una de las protagonistas de Sálvame, y no por su trabajo como colaboradora en el programa, sino por una información que asegura que estaría buscando otros horizontes laborales en la productora de Ana Rosa Quintana.

El principal motivo por el que la periodista desea marcharse cuanto antes de Sálvame es que, según la información de la revista Lecturas, culpa al programa de haber denostado su figura y haberla convertido en personaje pese a su larga trayectoria como profesional de la crónica social.

Casualmente, el pasado martes 1 de noviembre, Chelo García Cortés visitó Fiesta, espacio producido por Unicorn, para presentar su libro autobiográfico. Sin embargo, la colaboradora también habló de su vida privada en el programa de Emma García, explicando el motivo por el que se había roto su amistad con Isabel Pantoja.

Como no podía ser de otra forma, desde el formato vespertino de Telecinco han comentado este asunto, del que todos los colaboradores han opinado. "Ella ha dicho muchas veces que aquí se sentía mal con muchas cosas, lo cuenta en su libro. No me extrañaría que estuviera buscando", apuntaba Gema López.

Según Kiko Hernández, "hace ocho años ella le pidió a la cúpula de esta cadena que la sacaran de 'esta mierda', refiriéndose a Sálvame". A lo que añadía que a "nadie" tiene dudas de que si le ofrecen otro trabajo, lo cogería.

Pero el colaborador iba más allá y explicaba que el motivo por el que Chelo quiere abandonar Sálvame, no es solo por los disfraces y el tipo de programa. "Ella tiene un conflicto con alguien y también quiere alejarse de este programa por eso. Esa persona es María Patiño".

Ante esto, la gallega tomaba la palabra y explicaba la situación que tiene con su amiga. "No estoy enfadada con ella, pero siento que me quiere de una forma que yo no entiendo. Creo que ella muchas veces representa un papel delante de mí, y yo me alejo. Yo a ella la quiero como es, y me merezco que sean de verdad conmigo".

Pero sin duda, lo que más ha sorprendido a sus compañeros ha sido el papel tan importante que iba a tener María Patiño en la presentación del libro de Chelo. "Ella me pidió que presentara el evento de su libro, pero pocos días antes me enteré por redes sociales de que lo iba a presentar Carme Chaparro", a lo que añadía que no lo sintió como un desprecio, pero que "ya estoy harta".

