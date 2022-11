Cristina Medina reaparece en televisión por primera vez tras superar tres cánceres de mama

Este martes, Cristina Medina reaparecía en Pasapalabra después de varios meses alejada de los focos tras superar varios cánceres. La actriz retomaba sus compromisos laborales acudiendo al programa presentado por Roberto Leal, y lo hacía "muy contenta".

Medina, que interpretó a la mítica Nines en La que se avecina, se mostraba muy feliz ante su vuelta a la televisión. "Cristina Medina, es una alegría tenerte aquí", comentaba el presentador mientras introducía los famosos que acompañaban a los concursantes en la pasada jornada.

"Para mí también es una alegría. He estado un año y algo muy entretenida sí. He superado tres cánceres de mama", apuntaba. Ante esto, Leal quería poner en valor que la actriz había escogido Pasapalabra en su vuelta. "Sí, es mi primera vez en la televisión. Cuando me he visto en el coche de producción estaba nerviosa... Pero estoy muy contenta".

[Cristina Medina denuncia “tergiversación” tras sus palabras sobre ‘La que se avecina’]

Asimismo, el presentador ha querido conocer cómo se encuentra ella después de superar la dura enfermedad que le ha tocado vivir. "Estoy bastante bien, me duele poco el cuerpo y el ánimo lo tengo regulado", aseguraba Medina. Además, no ha dudado en confesar que tiene fuerza de sobra: "Voy con mi energía para adelante y estoy retomando el trabajo", el cual aparcó a causa del cáncer.

"Eso es lo importante, la alegría de tenerte aquí", apuntaba Roberto Leal. Y es que como cada invitado de Pasapalabra, la actriz acudía para presentar sus próximos proyectos laborales, como su participación en las obras de teatro ¡Ay, Carmela! y Lunátika, y los preparativos de su show The Party, un espectáculo denominado " acuático" que todo apunta a que se estrenará el próximo mes de febrero.

Asimismo, uno de los concursantes estrella de Pasapalabra, Rafa Castaño, dedicara unas emotivas palabras a la intérprete y a todas las personas que están luchando o han tenido que batallar con esta enfermedad.

"Cristina, me alegro muchísimo de que estés bien y de que lo hayas superado. Acordarme de toda esa gente que está pasando por este malísimo trago. Conozco a gente que está pasando por algo parecido y, nada, para muchos, sobre todo los que están en hospitales. Pasapalabra es un entretenimiento que hace que dejes de pensar un poco en eso", aseguraba.

