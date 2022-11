Rozalén, en 'El Hormiguero': "Mi primera guitarra me la regaló José Bono. Mi padre trabajó con él"

El Hormiguero ha cerrado su semana con la visita de la cantautora española Rozalén. La artista acudía al programa presentado por Pablo Motos para presentar Matriz, su nuevo disco de estudio que lanza el al día siguiente, el 11 de noviembre.

La actriz se muestra muy emocionada con su nuevo proyecto musical, que regresa a sus orígenes con una combinación totalmente novedosa. "Es un capricho que tenía desde hace tiempo. Yo vengo del folclore". La de Albacete asegura que incluso grabó "canciones en el cementerio", concretamente "en la tumba de mi padre y de mis abuelos".

"Es que en este álbum hay mucho duelo y como hago folclore, que son canciones que evocan al pasado, quería rendirle ese homenaje a mi familia", afirmó la albaceteña.

"Llevo diez años en esto, soy más vieja que una playa", aseguraba la cantante que cumple una década desde el lanzamiento de su primer álbum. Pero sin duda, hay un dato que ha dejado boquiabierto a todo el plató y que ningún televidente conocía.

"¿Es verdad que tu primera guitarra te la regaló Bono? No el de U2, el que tiene más pelo", apuntaba el presentador entre risas refiriéndose al que fuera ministro de Defensa en el Gobierno de Zapatero, José Bono. "Así es, es que mi padre trabajó muchos años con él. Le regalaron una de un sitio de Cuenca espectacular que hace guitarras, y le dijo a mi padre: 'Dásela a la chiquilla'. ¡Bendita la hora!", confesaba la cantante de 35 años entre risas.

"A mí la guitarra me salvó. En la adolescencia he pasado por muchas cosas y a veces una se pierde. Me aprendía muchas canciones de la gente que me gustaba, me aprendí muchas de Los Beatles o de Shakira", afirmaba la compositora. "Me tiraba horas en mi cuarto, fue luego lo que me hizo empezar a componer música porque escribir me sanaba mucho".

Además, como curiosidad, Rozalén también ha contado que toca "la bandurria desde los siete años, pero tuve una época en la que me daba vergüenza decir que tocaba ese instrumento". Tras esto, la artista se ha animado a tocar y cantar algunas canciones en directo, con la guitarra del presentador, dejando ver la pasión que siente con este nuevo álbum.

