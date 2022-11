Carmen Lomana se enfada en ‘Y ahora Sonsoles’ y se ofrece a no volver estorba al programa

Este miércoles, la televisiva Carmen Lomana se ha convertido en una de las protagonistas de Y ahora, Sonsoles, el programa de Antena 3 en el que ejerce de colaboradora. Y no precisamente por sus buena química con el resto del equipo, o por las informaciones y comentarios que aportaba, sino por todo lo contrario.

La empresaria ha manifestado su enfado con la dinámica del programa, que todavía está definiendo su tono y sus contenidos, durante la sección La vida es bella. Tras hablar sobre un conflicto de unos vecinos de un pueblo de Almería con su párroco, Sonsoles Ónega le decía a Lomana que ha hablado muy poco. “Tenemos que solucionar lo nuestro”, lanzaba la presentadora. Entonces fue cuando la que fuese concursante de MasterChef Celebrity mostró su enfado: “Para dar el paseíllo, no vengo”, espetaba.

Sonsoles Ónega entonces recogió cable para que la colaboradora del programa no se fuese enfadada, y le daba la razón. “Me siento mal, sinceramente”, se disculpaba Sonsoles Ónega, mientras que Miguel Lago, con su habitual humor, ofrecía dejar su silla a Lomana para que se sentase más cerca de la presentadora.

“No, si no es cuestión de sitio. A mí me gustaría venir desde el principio para hablar. Tengo suficiente criterio como para poder hablar de todo. Si estorbo, me voy, pero no voy a venir a hacer el paripé”, seguía diciendo la participante de Supervivientes de la edición de 2015.

[Carmen Lomana: "Las personas normales estamos pagando las subvenciones a los desfavorecidos"]

Sonsoles Ónega entonces se comprometió a “arregla esto del quinto invitado de La vida es bella”, una de las secciones del magacín. Y dejó claro que el programa es corto y son muchos colaboradores y que no sabe cómo lo hará, pues hay temas que les pueden gustar más o menos a los participantes, pero no todos pueden hablar de todo. “El tema que le gustaba a Olga Viza, el de cada cuánto hay que lavar las sábanas, no entra”, lamentaba en ese sentido. “Claro, a mí me han mandado lo de Carlos de Inglaterra, lo de la sábana, lo de 'no sé qué', y luego no entra”, siguió quejándose Lomana.

Al final, la presentadora logró que Carmen entendiese que todas las intervenciones son importantes, dejando así allanado el terreno para su vuelta. “Todos sois importantes en este programa, pero hoy tengo que pedir disculpas a Carmen porque ha hablado muy poco. Las cosas se dicen y no pasa nada”, terminaba.

Sigue los temas que te interesan