El invierno oscuro de Telecinco tras estrenar ya toda la artillería pesada: ¿Y ahora qué?

Faltan alrededor de ocho semanas para que el 2022 cierre sus puertas. Tras las campanadas de rigor, empezará realmente la temporada de invierno en televisión con no pocas novedades que las diferentes cadenas tienen preparadas para el que es, tradicionalmente, el semestre más importante a nivel de facturación publicitaria.

Sin embargo, no todas las cadenas se enfrentarán igual al mes de enero y para algunas, el invierno se presenta con más incertidumbres que verdades. Telecinco tiembla y su crisis de audiencia amenaza con volverse endémica. ¿Cuáles serán las novedades y los planes del sustituto de Paolo Vasile? En el horizonte, demasiados retos que asumir. Y una distancia media de dos puntos respecto a la cadena líder, Antena 3. Que, además, no ha despertado ni con doble sesión de cafeína en sus tardes.

En San Sebastián de los Reyes se muestran más relajados, los datos les respaldan. Las grandes cifras de su day time, con puntales como sus tres ediciones de informativos, Cocina abierta con Karlos Arguiñano, Tierra Amarga, La ruleta de la suerte, Pasapalabra, El Hormiguero y, en menor medida, Amar es para siempre y Y ahora, Sonsoles, apoyan un prime time que viene cargado de novedades.

Algunas verán la luz este mismo invierno: Mask Singer, La Voz Kids, Tu cara me suena, El club de los famosos, Atrapa un millón, Quién quiere ser millonario, The Club 1%, Heridas, Señor dame paciencia y las asentadas Hermanos y Secretos de familia, junto a nuevos títulos cinematográficos de estreno ayudan y mucho. Aunque no extrañaría nada que Antena 3 sorprendería estrenando alguna miniserie extranjera como La Esposa a modo de evento especial e incluso alargarla con más entregas Joaquín, El Novato.

En otra posición se encuentra Telecinco. Y es que, ¿qué le queda para el nuevo año? En un intento a la desesperada, soltó sus grandes apuestas a partir de septiembre. En apenas dos meses se ha fundido En el nombre de Rocío, Got Talent, Pesadilla en el paraíso y La isla de las tentaciones. También ha estrenado el fallido ¿Quién es mi padre?

La peligrosa tendencia continuista de Telecinco

No es de extrañar que, desde Fuencarral, recen día sí y día también para que Supervivientes, como mínimo, repita los datos de su última edición pese a que marco mínimo de audiencia. O que apuestas como The Bachelorette -en el caso de que se emita en Telecinco y no en Cuatro- con Jesús Vázquez, despierte el interés del espectador. También de que La isla de las tentaciones 6 siga funcionando, pese a que la quinta edición actualmente en emisión también esté marcando mínimo y mostrando señales de agotamiento por parte del público.

Supervivientes, La isla de las tentaciones 6, previsiblemente The Bachelorette, el incierto futuro del Deluxe, ¿es esto suficiente para subir enteros y recuperar el liderato? También cuenta en cartera con dos estrenos en ficción, Escándalo: relato de una obsesión, una nueva serie protagonizada por Alexandra Jiménez, y la temporada 13 de La que se avecina. Pero aquí también hay un doble riesgo añadido. La dificultad del éxito de la ficción en abierto -y más de un producto nuevo como es el caso de la serie de Jiménez- y que La que se avecina ya emitió su última temporada en abierto cayendo por debajo del 10% y su emisión anteriormente por Amazon Prime Video.

Hay rumores que aseguran que la cadena se encuentra diseñando un nuevo reality con famosos pero ¿es esta la solución para sortear un invierno en tinieblas? Cabe recordar que, tras los primeros nombres de relumbrón, Pesadilla en el paraíso terminó ofreciendo un casting decepcionante y (casi) anónimo para muchos. Lejos de aquellos castings con los que Telecinco sorprendía antaño en Gran Hermano VIP, marca que previsiblemente deberá seguir teniendo en barbecho. El casting de este hipotético nuevo reality será esencial para que la audiencia recobre el interés por un género que se muestra alicaído y agotado en España tras dos décadas de grandes audiencias.

Grandes títulos cinematográficos aparte, poco más ha anunciado Telecinco para sortear el invierno. Con una lista que ni se asemeja a la de Antena 3 repleta de apuestas de entretenimiento muy dispares entre sí. ¿Será suficiente Supervivientes y, otra vez, La isla de las tentaciones para darle calor a las audiencias de la cadena? Lo que sí es cierto es la necesidad de Telecinco de apostar por nuevos formatos, diversificar sus contenidos e incluso realizar un restyling de marca en 2023 para que la audiencia vuelva a enamorarse de su programación.

