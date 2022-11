La actriz Daniela Santiago causa baja en ‘MasterChef Celebrity’ por razones de salud

La actriz malagueña Daniela Santiago se convirtió en una de las protagonistas de la gala de este lunes de MasterChef Celebrity. Y lo fue por varias razones, tanto por el carácter que ha sacado como por su sonada ausencia en la prueba de exteriores.

La pasada semana, Daniela dejó claro que no tiene precisamente buena química con algunos de sus compañeros, en especial, con Nico Abad y con Manu Baqueiro. Tanto es así, que en la prueba de eliminación los concursantes que estaban en la galería podían elegir salvar a uno de sus compañeros, pero debían dar su nombre por consenso. La mayoría quería salvar a Manu Baqueiro, pero Daniela se enrocó: dijo que se salvaba a Lorena Castell, o que si no, la salvación quedaba desierta.

Así, este lunes vimos cómo este tema levantaba ampolla entre sus compañeros. Manu Baqueiro se tomaba con ácido humor su no-salvación, aunque fuese el preferido por la mayoría. Y María Escoté pidió cuentas a Daniela, porque no entendía su actitud, a la que tachó de egoísta. Daniela no quería verlo de esta forma: decía que para ella “egoísta sería quedarme sin Lorena”. Para Escoté este comportamiento fue un mazazo y aseguró que, si bien conocía a Daniela previamente, ahora está descubriendo actitudes que no son afines a su forma de ver el mundo, y que no están “fluyendo”.

En la primera prueba, los aspirantes cocinaron diferentes platos individuales, elegidos a través de un concurso liderado por La Terremoto de Alcorcón. Y ahí destacó Patricia Conde por encima de los demás, con una actualización de una tarta Pavlova de cerezas. Eso le valió el premio de 4.000 euros y el delantal dorado, que la libraba de la expulsión.

En la prueba de exteriores, María Escoté volvió a sacar las uñas. Tras formarse los equipos, fue expulsada del suyo por Lorena Castell, en lo que la diseñadora consideró una estrategia: creía que sus compañeros querían tener en sus filas a Xavier Deltell por estrategia: le ven el más débil, y por lo tanto, el más fácil de vencer en una prueba de eliminación.

En este reto, los aspirantes debían elaborar cinco tapas y un postre. Pero en mitad del cocinado, la competición sufrió una baja: la de Daniela Santiago, que tenía que abandonar. “Me encuentro un poco mal, la verdad. Termino con el bizcocho y paro cinco minutos”, avanzaba. Sus compañeros de equipo, María Escoté, Patricia Conde y Manu Baqueiro la apoyaron, pero cuando quiso volver a cocina se comprobó que no estaba bien y decidió abandonar de forma definitiva las cocinas.

La prueba de exteriores tuvo una dificultad añadida: un cambio de equipos que no sentó igual de bien a todos. Patricia Conde supo hacerse más fuerte y cumplió bien su cometido, pero Lorena Castell se aturulló.

En la prueba de eliminación cocinaron Nico Abad, Xavier Deltell, María Escoté o Isabelle Junot. Daniela Santiago seguía indispuesta y fue la gran ausente, aunque para su suerte, su equipo había logrado el delantal blanco y no habría tenido que luchar por su permanencia.

El elegido por los jueces para irse de MasterChef Celebrity, en esta ocasión, Xavier Deltell. El humorista catalán no tuvo una noche precisamente brillante; ya en la primera prueba hizo una tarta al whisky completamente fallida, dura y con muy mal aspecto. Tampoco mejoró en los duelos finales, donde fue cayendo ante el resto de sus compañeros, enlazando malas elaboraciones. De esta forma, el de Crónicas Marcianas se terminó convirtiendo en el noveno expulsado de la temporada.

