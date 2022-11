Marta Riesco pone a Nathy Peluso, Abraham Mateo o Blas Cantó a cantar "mi semen es de fuerza"

Marta Riesco ha protagonizado un surrealista reportaje en Fiesta. La reportera acudió a la gala de Los40 Music Awards en Madrid para cubrir el photocall, pero lejos de interesarse por la carrera artística de las estrellas internacionales que desfilaron por la alfombra roja, prefirió cantarles No tengas miedo, el single con el que intentó ir a Eurovisión, y pedirles que pusieran música a la ya histórica frase de Ortega Cano sobre su "semen de fuerza".

"Si hay alguien que no podía faltar a la gran fiesta de la música, esa es una gran cantante de éxito", dijo refiriéndose a sí misma. Posteriormente, pudo charlar con artistas de la talla de Lola Índigo. "Si hay alguien que me entiende aquí eres tú, porque eres una diva como yo", le dijo.

Además, Riesco aprovechó la presencia de varios abanderados de España en Eurovisión para preguntarles por qué ella no pudo representar al país en el certamen europeo con su single. Así, Ruth Lorenzo le recomendó analizar "qué se puede hacer en el futuro"; Soraya Arnelas, por su parte, señaló que "a veces, las mejores canciones no llegan"; mientras que Blas Cantó le aseguró que ella puede "hacer cosas mejores".

Pero el momento cumbre de su reportaje llegó cuando pidió a varios artistas poner música a la cuestionable declaración de amor de José Ortega Cano a Ana María Aldón. "Todavía mi semen es de fuerza, ¡vamos a por la niña!", le dijo el torero a su todavía mujer en El programa de Ana Rosa.

Algunos cantantes como Nathy Peluso, Abraham Mateo, Dvicio o Macaco no dudaron en aportar su estilo artístico a la frase para cantarla ante las cámaras de Fiesta y ante la atenta mirada de Aldón, que se encontraba en plató durante la emisión del vídeo.

La diseñadora tiró de humor para reaccionar a la surrealista pieza de la reportera. "Estoy en duda, entre Blas Cantó y Abraham Mateo no sé con cuál quedarme", dijo. "Estos dos chicos me han cautivado, espero que les dure muchísimo ese semen de fuerza que tienen, porque lo hacen bastante bien", añadió.

Sobre si a Ortega Cano le gustará esa interpretación musical de su frase, Aldón afirmaba que no lo creía. "Yo me lo tomo con humor, pero a él no le hace especial gracia", zanjó la colaboradora.

