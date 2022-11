Adela González responde con una pulla al ataque de Belén Rodríguez: "Estoy acostumbrada"

El pasado 4 de noviembre comenzaba una inesperada guerra abierta entre dos protagonistas de Sálvame; Adela González, presentadora titular del programa y Belén Rodríguez, colaboradora habitual del formato desde hace varios años.

Todo comenzaba cuando se destapaba el préstamo de 100.000 euros Belén Rodríguez a Kiko Hernández. Un hecho que para el exconcursante de Gran Hermano era secreto, pero al parecer hasta 14 personas eran conocedoras de ello.

Para explicar su versión, Belén Ro acudía al plató de Sálvame Diario, para cebar su Deluxe del pasado viernes. Lo que el público no se esperaba era la pulla de la tertuliana hacia Adela González, presentadora del formato desde hace varios meses.

"¡Hola David Valldeperas! Oye, por cierto, me alegro mucho de que no esté Adela (González), os lo digo. Porque sí, porque no se puede tener menos sensibilidad tratando los temas", sentenciaba.

Terelu Campos, que caminaba junto a ella durante ese sorprendente momento, no daba crédito a lo que acababa de escuchar: "Estás en tu libertad de decir lo que quieras, pero estás hablando de una compañera presentadora". A lo que Belén respondía que ella "era una espectadora" y que lo veía "desde casa".

Pues bien, poco tiempo ha tardado Adela en responder a este hachazo de su compañera, y es que cuando pasaban pocos minutos del inicio de Sálvame Limón, González replicaba. Para ello, la conductora aprovechaba el tema que trataban en ese momento; la supuesta "pesadilla" que supuso Belén Esteban para los famosos que acudieron a Los 40 Music Awards, con los que se hizo decenas de fotos. Algo que no se correspondió con todas las personas anónimas que le pidieron fotos a la de Paracuellos que, según Sálvame, no corrieron la misma suerte que la protagonista y fueron rechazados.

"Ella es muy grupi y, de alguna forma, acosó a los artistas con los que quería una foto. Mientras ella se negaba a hacerse fotos con las personas que se las pedían a ella", comenzaba Adela, para luego lanzar un pulla. "Llamadme insensible si queréis, que ya estoy acostumbrada, pero nos choca un poco lo que estamos viendo, lo que se vivió y lo que estáis contando".

Parece que la tensión está servida, aunque los colaboradores no han querido realizar ningún comentario, algo que deja entrever que es un conflicto que no interesa al programa, algo que no sucede con otros conflictos entre colaboradores.

