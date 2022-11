Nuevo varapalo para Carlota Corredera: Telecinco elimina la tertulia de '¿Quién es mi padre'?

A mediados de esta semana conocíamos que Telecinco había decidido relegar al late night ¿Quién es mi padre?, el formato con el que Carlota Corredera volvía a Telecinco tras meses apartada de la primera línea.

Lo que no se sabía es que la cadena de Mediaset España reduciría a la mínima expresión el programa y decidiría simplemente emitir el documental sobre la supuesta hija no reconocida del humorista Miguel Gila, pero no la tertulia posterior.

De esta manera, Corredera ni siquiera apareció en pantalla este sábado. Se desconoce en estos momentos si la gallega regresará en las próximas semanas a ponerse delante de las cámaras.

[El 'hijo ilegítimo' de Juan Carlos I: "Mi padre ha abusado demasiado de la Corona"]

Hasta ahora, este programa producido por La Fábrica de la Tele siempre había ido acompañado por una tertulia en la que han aparecido rostros del universo Mediaset como Terelu Campos, Antonio Montero, Kiko Matamoros o Juan Luis Galiacho.

Sin embargo, parece ser que al tener que apostar por otro prime time para subir los datos del sábado por la noche -ayer emitió la cinta Si fuera rico, que además lideró-, el grupo ha optado por ahorrarse este coste.

¿Quién es mi padre? se estrenaba el pasado 8 de octubre con una entrega dedicada al supuesto hijo ilegítimo de Julio Iglesias. Logró un 12,2% de cuota de pantalla y 989.000 espectadores, lo que le valió para liderar la noche a la bajada por encima de El Peliculón de Antena 3.

Una semana después, el programa se disparaba con la entrega dedicada al supuesto hijo ilegítimo de Juan Carlos I, Albert Solà, solo unos días después de que este falleciera a los 66 años. Anotó un gran 14,1% y 1.191.000 espectadores.

Sigue los temas que te interesan