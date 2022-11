‘Y ahora, Sonsoles’ ficha por sorpresa a Esther Doña como colaboradora en plena entrevista

En las últimas tardes, la modelo malagueña Esther Doña se convirtió en el arma del programa Y ahora, Sonsoles para frenar el estreno de Café con aroma de mujer en Telecinco. El miércoles entraba a través de videollamada en el magacín, y este jueves visitaba su plató en directo para charlar cara a cara con Sonsoles Ónega.

Esther es conocida por su trabajo como modelo, así como por su vida sentimental. Fue esposa de Carlos Falcó, el Marqués de Griñón, con el que se llevaba 40 años de diferencia, y que falleció el 20 de marzo de 2020 a consecuencia del COVID-19. Después, volvió a saltar a las páginas de crónica social por su relación con el juez Santiago Pedraz, con el que confirmó su boda el pasado verano, y con el que rompió poco tiempo después.

En la charla con Sonsoles Ónega, Esther ha explicado que el magistrado le dejó con un escueto mensaje en el que explicaba que la relación entre ambos era imposible, y que hablarán algún día. “A ver si el 'hablamos algún día' llega pronto...”, pidió la modelo en el programa, añadiendo que para ella ha resultado “muy traumático” no tener una explicación para la separación, más incluso que la muerte de su marido Carlos Falcó. “Es que no es que sienta que no me ha dado explicaciones... es que no me las ha dado”, narraba a Sonsoles Ónega.

[Sonsoles Ónega, la Ana Rosa Quintana que Antena 3 llevaba años buscando]

Hacia el final de la entrevista, la presentadora lanzó un guante a Esther. “Yo te voy a proponer algo: ser colaboradora”, decía Sonsoles, y Esther no accedía encantada: “¿En serio? ¡Por supuesto!, no me puede hacer más ilusión”, respondía. Incluso se atrevió a preguntar si su perrita Chloé podría acompañarla en el plató. “¡Sí, hombre, claro que puede venir! Eso ya lo hablaremos con producción”, respondía Ónega ante la propuesta de su nueva compañera. De esta manera, Esther Doña da un nuevo paso en su carrera televisiva, pues en el pasado fue colaboradora de La hora de La 1, en TVE, donde debutó en septiembre de 2020.

