Lola Índigo se confiesa en 'El Hormiguero': "Antes usaba Tinder, pero me han bloqueado".

El Hormiguero invitaba en la noche de este miércoles 2 de noviembre a la cantante Lola Índigo. La artista acudía al programa de Pablo Motos para presentar su nueva canción Discoteka, su último lanzamiento que interpreta junto a la cantante argentina María Becerra.

El presentador le ha querido preguntar cómo conoció a Becerra, ya que fue de lo más curioso. "Nos conocimos en la pandemia, y a mí me encantaba su tema High, y ella me dijo que sí. Tenía un micro y me grabé en un armario, puse mantas para aislar el sonido", confesaba.

"Me he quedado pillada con los argentinos, me encanta el mate. Es muy guay que haya gente al otro lado del mundo que escuche mi música", a lo que Motos le respondía que a él le disgustaba "mucho" esta típica bebida.

Pero sin duda, el momento más inesperado de la entrevista llegaba cuando el presentador le preguntaba si realizaba "test" a sus parejas para ver su nivel de compatibilidad. "¿Es verdad que cuando te gusta alguien le haces un test tipo Súper Pop?", a lo que la invitada contestaba afirmativamente entre risas.

Por ello, Motos no ha dudado en realizar el test en pleno directo, para conocer qué tipo de ritual lleva a cabo la cantante. "Ahora hago el test, pero antes, cuando era Mimi usaba Tinder, pero ahora me banearon (bloquearon)", y es que Índigo asegura que al registrarse, la aplicación no reconoce su perfil al considerarlo suplantación de identidad. "No debería estar diciendo esto", añadía.

Ante la curiosidad del presentador, ambos han comenzado a intercambiarse algunas de las preguntas que hace la cantante a sus citas. "Les pregunto por ejemplo: '¿Si fueras una película cuál serías?'", a lo que Motos respondía que siempre le ha gustado La vida es bella.

La mayor sorpresa ha llegado cuando el conductor de Antena 3, dentro de sus preguntas, ha querido cuestionarle con qué personaje famoso "cenarías". "Pues mira, tú me puedes ayudar a esto", comenzaba. "Me encantaría cenar con Will Smith, me encantan todas sus películas y todos sus trabajos, creo que es un gran profesional", confesaba.

Además, Índigo asegura que hay algo que toda futura pareja debe saber; tiene que ganarse a su madre: "Para que yo tenga un novio le tiene que gusta a 'la Inma'", afirmaba entre risas.

