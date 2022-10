Sonsoles Ónega confiesa qué pensó el minuto antes de estrenar 'Y ahora Sonsoles': "Quería salir corriendo"

El Hormiguero finaliza su semana con la visita de Sonsoles Ónega, la nueva presentadora estrella de Antena 3. Y es que la periodista ha estrenado esta misma semana su nuevo magacín vespertino, Y ahora Sonsoles, un espacio de actualidad y entretenimiento en directo, que ha tenido muy buena acogida entre el público.

"Lo primero que te quiero dar es la enhorabuena", comenzaba el presentador del programa de las hormigas. Algo que Ónega le ha agradecido. "El estreno ha tenido respaldo por parte del público, que es fundamental. Trabajamos para la audiencia, poco a poco estamos adaptándonos. Hablamos de todo y ahora hay que encontrar el camino y seguir trabajando", comentaba la presentadora.

"Hombre, es que en la televisión es todo muy bonito, pero como no tengas audiencia te echan", añadía Motos entre risas. En ese momento, el presentador quiso conocer qué pensó Ónega los segundos antes del gran estreno del programa.

"Un ahogo, una presión, un quiero salir corriendo, quiero irme, ojalá se funda todo, que se vaya a negro... Luego oyes todo, la sintonía y dices mejor tiro que si no va a ser peor", confesaba entre risas. "No hay marcha atrás. Pensé perfectamente lo que tenía que hacer, lo qué tenía que decir...".

Además, Motos le ha preguntado con qué sensación salió, ya que él confesaba que "en 17 años que llevo aquí, me habré ido a casa contento solo diez días". "Pues sí, yo también hay veces que me he ido mal. Creo que soy muy intensa durante el programa".

A lo que añadía que es consciente de su exigencia a todo su equipo. "Soy muy pesada, todos lo saben. Soy muy estricta con las faltas de ortografía, con los rótulos, con las comas, los puntos...".

La presentadora de Y ahora Sonsoles también confesaba una línea roja que le habían exigido sus hijos en su nueva etapa en Antena 3. "Me han prohibido que baile, porque dicen que bailo fatal y les doy mucha vergüenza, están en esa edad". En ese momento, El Hormiguero recordaba la primera visita de Sonsoles a su programa, donde bailó con Motos en su presentación. "Después del programa mis hijos no me hablaban por mi baile", confesaba entre risas.

