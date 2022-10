Las lágrimas de Carmen Borrego tras las brutales críticas de sus compañeros: "Cuando te ponen dinero..."

Carmen Borrego no está atravesando su mejor momento en Sálvame. Unos audios de su nuera, Paola Olmedo, han desatado un huracán en la familia Campos, y es que en las grabaciones la mujer de su hijo ha criticado sin tapujos a Terelu Campos y Alejandra Rubio.

Las críticas hacia Paola se acrecentaban hace un par de días, cuando la esteticista huía de la prensa montada en un patinete sin casco y por la acera, incumpliendo las normas de circulación.

Pero lo que la audiencia no se esperaba era el anuncio que se producía en la tarde del pasado martes en Sálvame, y es que Jorge Javier Vázquez afirmaba que Carmen Borrego va a ser abuela y que "lo ha contado todo en Lecturas". Por ello, este miércoles los colaboradores no han dudado en criticar a su compañera tras leer su entrevista en la revista, donde critica a Paola por los audios anteriormente mencionados.

"No me puedo creer que sea tan torpe", comentaba Kiko Matamoros. Al parecer, Borrego está "muy enfadada" por el titular escogido para la portada, donde se puede leer: "Mi hijo se ha ganado el cielo". Toda una pulla a su nuera.

"El problema no es hacer una exclusiva, no es contar que vas a ser abuela y no es decir lo que piensas sobre tu nuera", continuaba María Patiño. "El problema es engañar constantemente, teniendo un doble discurso, intentando solapar las dos informaciones (la del embarazo de Paola y los audios)".

Pero el discurso de Patiño no terminaba ahí: "Al final, lo que me da pena es que cuando te ponen un talón por delante, eres capaz de decir lo contrario a lo que dices en este plató. No tiene sentido y me da mucha pena".

Por su parte, Kiko Hernández aseguraba que la exclusiva iba a ser de los tres (Carmen Borrego, su hijo y su mujer), pero tras la 'pillada' de Paola, se decidió cancelar. "Hay un protocolo, porque no se puede anunciar un embarazo hasta los tres meses. Deben tener mucha necesidad económica", comentaba Hernández.

Carmen, que se encontraba en plató escuchando todas las críticas de sus compañeros, decidía responder. "Asumo cada palabra que he dicho en la revista, el titular es desafortunado, pero no lo dije con mala intención. Yo me conozco muy bien este programa y no vengo con miedo o excusas".

Para poner la nota de humor, Jorge Javier desvelaba a toda la audiencia que los disgustos de los últimos días habían tenido un impacto en la salud de Borrego. "¿Es verdad que tienes diarrea?", cuestionaba entre risas.

Lejos de relajarse, Carmen Borrego explotaba con Adela González tras emitirse unas imágenes de su hijo con Paola. "Están cruzando por la carretera", espetaba González. "¡Vete a cagar!", le respondía la hermana de Terelu Campos.

Minutos más tarde, la hermana de Terelu Campos rompía a llorar al ver a su hijo en pleno directo siendo perseguido por los reporteros de Sálvame. "Lo estoy pasando fatal, no puedo ni respirar".

