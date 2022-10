María Zurita revela los tatuajes de la familia Real en su última noche en ‘MasterChef Celebrity’

La aventura de María Zurita en MasterChef Celebrity llegó anoche a su punto final. La prima del rey Felipe VI llegó a la prueba de eliminación, en la que se pedía a los aspirantes elaborar dos versiones de un mismo plato, una más tradicional y otra vanguardista, con técnicas que hubiesen aprendido en su experiencia en el programa. Sin embargo, sus dos menestras eran demasiado parecidas, y no tenían técnicas novedosas, por lo que fue la elegida por los jueces Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera para abandonar la competición. Además, se queda sin la opción de regresar, pues anoche también se celebró la repesca, en la que Patricia Conde resultó la ganadora.

Hoy despedimos a María Zurita de las cocinas de #MCCelebrity. Has sido auténtica, trabajadora y con un corazón de oro. ¡Te queremos un montón! https://t.co/5KB3O2pkZ4 pic.twitter.com/HUHHXlu8O0 — MasterChef (@MasterChef_es) October 24, 2022

Inicialmente, María, a quien también habíamos visto sacar su lado más desenfado en Mask Singer, se mostraba como una mujer tímida. Pero semana a semana se había ido soltando la melena, compartiendo vivencias personales o anécdotas de su entorno. Ayer, de hecho, en la primera prueba, sorprendió al hablar de qué tatuajes tienen los miembros de la familia Real.

Todo comenzó con María Escoté preguntando si ella tiene algún tatuaje, y la empresaria respondió que sí, pero que su compañera no lo iba a ver. Y añadió que en su familia los tatuajes son algo muy normal.

“Mi abuelo era marino y él llevaba todos los brazos llenos de tatuajes. Sirenas, un ancla, un dragón... Los brazos eran así de grandes. Ríete tú de los de Jordi”, presumía María, recordando al que fuese el conde de Barcelona. Su discurso intrigó incluso a Pepe Rodríguez, que preguntó: “¿Y don Juan Carlos, qué lleva?”. “Creo que un ancla”, respondió María, añadiendo que cree que Felipe VI no tiene ninguno. “No sé si es tradición familiar, yo desde luego me lo hice por mi abuelo y mi hermano también. Le quería mucho, lo que pasa es que se murió muy pronto y le conocí menos de lo que me hubiera gustado”, reveló la aspirante.

Más tarde, en la prueba de eliminación el tema de los tatuajes volvió a ponerse sobre la mesa. El que tiene María es antiguo, y un día su hijo le preguntó que si el dibujo era de una mosca. Lorena Castell, que se ofreció a hacerle un tatuaje a María, quiso entonces saber si la reina Letizia tenía algún tatuaje, pero a Zurita no le consta, si bien apuntó que su prima política es muy moderna.

