Risto Mejide comienza 'Todo es mentira' enviándole un mensaje a Tamara Falcó: "Me identifico contigo"

Risto Mejide y Laura Escanes comunicaban en la tarde del pasado domingo su separación tras más de siete años juntos. Lo hacían a través de sus redes sociales, donde ambos se dedicaban unas bonitas palabras de despedida, y donde tampoco han tardado en surgir miles de comentarios reaccionando a su ruptura. "Gracias, Laura, por estos siete años, tres meses y veinticuatro días. No han sido perfectos, y aún así, o igual por eso, seguramente hayan sido los mejores de mi vida", se podía leer en un post publicado en la cuenta oficial del presentador que acumula casi 300.000 'likes'.

Esta noticia saltaba horas después del comunicado oficial emitido por Íñigo Onieva en sus redes sociales sobre las imágenes publicadas el pasado viernes, donde se le ve besando a otra mujer que no es Tamara Falcó. "En los vídeos difundidos aparezco en una actitud inaceptable, de la cual estoy absolutamente arrepentido y destrozado por ello. Pido disculpas por no haber sido honesto y pido perdón a Tamara y a su familia públicamente", se podía leer en su cuenta oficial de Instagram.

Ambos sucesos han sido los temas principales de este fin de semana, convirtiendo a sus protagonistas en la diana de miles de comentarios e interacciones en redes sociales. Por ello, Risto Mejide ha comenzado el primer programa de esta semana de Todo es mentira, con una inesperada similitud entre su situación y la de Tamara.

"Compañeras, amigos, no sabéis las ganas que tenía del programa de hoy, de verdad", comenzaba Risto. "Bienvenidos a todos, especialmente a la otra persona con la que me identifico mucho en estos momentos, básicamente porque es mejor que no entre en estos momentos en las redes sociales durante los próximos 20 años. Tamara Falcó,un beso desde aquí", ha añadido entre risas. "¡Bravo!", se podía escuchar de algunos de los colaboradores que acompañan al presentador en el formato vespertino de Cuatro.

Risto Mejide se siente identificado con Tamara Falcó ✌🏻 pic.twitter.com/Ua4zsYzSbY — Alexsinos (@alexsinos) September 26, 2022

