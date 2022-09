Rocío Carrasco: "Decir que me muevo por odio o por dinero es el argumento de los mediocres"

Tras su paso por Mitele PLUS, En el nombre de Rocío llega este martes 6 de septiembre a Telecinco. Mediaset ha presentado en rueda de prensa la serie documental en un acto al que ha asistido BLUPER y en el que ha estado su protagonista, Rocío Carrasco; la directora de la serie, Anaís Peces; y la presentadora de las entregas en directo, Sandra Barneda.

Si Rocío, contar la verdad para seguir viva era un duro relato de maltrato y sufrimiento, En el nombre de Rocío es, en palabras de su propia directora, "la historia de una familia rota por una herencia", aunque aclara que la serie "tiene muchas más implicaciones".

Rocío Carrasco ha agradecido al equipo de La Fábrica de la Tele que ha hecho posible este homenaje a la figura de la artista Rocío Jurado, pero también de la persona tras la figura pública, Rocío Mohedano. Además, define la docuserie como "la contestación a muchos años de mentiras".

Muchos de los detractores de Rocío la han acusado de moverse por odio y por dinero, ante lo cual ha querido responder de forma tajante: "Esos son los argumentos que se usan para cuando algo te viene de frente, te da un hostiazo y no tienes forma de rebatirlo. Es la argumentación de los mediocres", espeta, asegurando que nunca ha experimentado el sentimiento del odio.

"Estoy bien, me encuentro fuerte, serena y tranquila. Esa losa del pecho se va levantando cada vez más", confiesa la protagonista, que asegura que no siente nervios, pero sí impaciencia por que su relato llegue a todo el mundo.

Sobre el hecho de que en Mediaset se siga dando voz a personas que niegan su relato, Rocío ha afirmado que "es una cadena donde hay pluralidad y tiene cabida la opinión de todo el mundo". Reconoce, no obstante, que "a la Rocío de antes le hubiese seguido haciendo muchísimo daño" la presencia de esas personas en televisión. Pero, aclara: "la Rocío de hoy en día está aquí y el que quiera venir a confrontar, aquí le espero".

Desde la emisión de la primera docuserie, el relato de Rocío ha provocado una gran división que se ha traducido en el nacimiento de dos movimientos enfrentados, la 'Marea Fucsia' y la 'Marea Azul'. Sobre esta polarización, la propia Rocío Carrasco comenta que no le parece extraño "en absoluto". "En este país sigue habiendo mentalidades retrógradas, machistas y que no miran por los derechos, por lo tanto, no me sorprende. Ojalá y no hubiera habido esa división, pero no por mí, sino por los derechos humanos", asevera.

A pesar de ello, desvincula el trabajo de La Fábrica y de Telecinco de esa división social: "El formato no es responsable de como la gente actúe o de los principios que tenga cada uno".

Sandra Barneda, al frente

Sandra Barneda tomará el testigo a Carlota Corredera al frente de las emisiones de la nueva docuserie. Pese a los titulares por esta aparente 'sustitución', la catalana ha querido desmentir cualquier tipo de conflicto con su compañera. "Aquí no hay enfrentamientos. He hablado con Carlota, me ha dicho 'qué guay que lo hagas tú' y ya está", ha asegurado.

Sobre la amistad que la une con Rocío Carrasco y la posible influencia de esa relación en su labor en plató, Barneda se defiende recordando sus coincidencias con Nagore Robles. "He estado en un plató con una persona que era mi pareja, con alguien con quien me une una relación de amistad voy a ser igual de profesional".

