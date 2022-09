Ana Rosa Quintana no estará en el arranque de temporada de su programa como estaba previsto

Ana Rosa Quintana (66 años) no estará al frente del inicio del nuevo curso de su programa en Telecinco como estaba previsto. La nueva temporada, que arrancará el próximo lunes 12 de septiembre, va a empezar sin ella. Según la información a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, la presentadora, que está pendiente de unas pruebas médicas, se incorporará a finales de mes a su puesto de trabajo si así lo decide el doctor que trata su enfermedad. Todavía está todo en el aire aunque "ella está deseando volver".

Este lunes 5 muchos espectadores esperaban verla en pantalla, ya que otras cadenas como Antena 3, más concretamente Espejo Público, ha dado comienzo hoy a su nueva temporada. Susana Griso (52) finalizaba sus vacaciones de verano para volver al matinal que compite directamente con El Programa de Ana Rosa. Sin embargo, en Telecinco aún siguen emitiendo El Programa del Verano, cuya última emisión será este viernes 9. Otros formatos del grupo liderado por Paolo Vasile (69), en cambio, sí han estrenado etapa como Ya es mediodía o Cuatro al día.

Ana Rosa, que tuvo que apartarse de las cámaras debido al cáncer de mama que padece, anunció este verano que regresaría a la televisión después de sus vacaciones. Fue en la fiesta que todos los años celebra su productora para cerrar temporada y dar la bienvenida a la época estival. Este año la celebración se llevó a cabo en la finca La Caprichosa, en Villa del Prado, en Madrid, hasta donde la veterana periodista se desplazó para reaparecer fuerte y valiente ante los fotógrafos tras meses alejada de los medios de comunicación. En este ambiente de júbilo, Ana Rosa envió un mensaje claro y conciso: "Ya estoy aquí".

[Ana Rosa Quintana, como nunca la vimos: fuerte, valiente y espléndida en su reaparición]

Ana Rosa Quintana junto a sus compañeros, Ana Terradillos, Patricia Pardo, Joaquín Prat y Sonsoles Ónega en su reaparición en junio de 2022. Gtres

Según la información que maneja este medio, ese regreso va a alargarse unas semanas más de lo previsto y por primera vez en la historia del programa la periodista no estará en el arranque del nuevo curso. Joaquín Prat (47) y Patricia Pardo (39) copresentarán el magazine como vienen haciendo desde el verano.

Cáncer de mama

El día que Ana Rosa Quintana anunció que padece cáncer de mama. Mediaset España

El 2 de noviembre de 2021 la presentadora se puso frente a las cámaras para anunciar su enfermedad. "Hoy por primera vez voy a hablar de mí. La semana pasada ha sido rara y muy intensa, me he ido dos veces antes de terminar el programa, he faltado el viernes. Normalmente, y excepto vacaciones no he faltado a mi cita con vosotros ni siquiera cuando el Covid acechaba por todas las esquinas y nos confinaban en casa. Estoy tan agradecida a todos los que nos habéis traído aquí en volandas 17 años que creo que tengo que compartir con todos los que me habéis hecho tan feliz estos años lo más importante y duro que me ha pasado en la vida", empieza explicando Ana Rosa.

"Empecé este programa cuando mis hijos tenían poco más de un mes y han ocurrido muchas cosas, algunas maravillosas, la mayoría, y también disgustos porque esto es la vida. Hoy tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga, me han detectado un carcinoma en una mama, afortunadamente está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia", añadió.

[Ana Rosa Quintana deja temporalmente la televisión tras anunciar que padece cáncer de mama]

Sigue los temas que te interesan