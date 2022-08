Rocío Carrasco se despacha contra sus tíos: "Semejantes ineptos no valen para nada sin Rocío Jurado"

En la pasada entrega de En el nombre de Rocío, Rocío Carrasco revelaba que ella quedaba desheredada en el antiguo testamento de su madre y Gloria Mohedano pasaba a ser la administradora de la herencia de sus hijos, Rocío y David. De ahí que, cuando se abrió el nuevo testamento, su tía Gloria y su tío José Antonio se quedaran sorprendidos.

Pues bien, en la nueva entrega de la serie documental, que este viernes ha estrenado Mitele Plus, la hija de Rocío Jurado sigue ahondado en las consecuencias que trajo consigo la repartición de la herencia de su madre, que la nombró heredera universal.

Así, Carrasco cuenta que durante una reunión con el notario hubo una gran bronca con Gloria y José Antonio. "Es verdad que les llamé sinvergüenzas", reconoce la hija de la más grande, como así contaron en su día tanto José Antonio como Amador Mohedano.

"Cuando estamos en el notario hago un comentario sobre Gloria Camila y José Fernando y José Antonio me dice que mi tía está en esa finca (Yerbabuena) para cuidar a esos niños ya que yo no lo hago. Es entonces cuando broté y se oyeron gritos desde la otra punta de la notaria. Me exalto mucho y le digo que no tiene vergüenza. Y a continuación me voy a ella y le digo que tiene menos vergüenza por consentir que me hablase así", recuerda Rocío.

La hija de la tonadillera expone entonces su teoría sobre por qué Gloria y José Antonio se posicionaron del lado de Ortega Cano tras la muerte de Rocío Jurado. "Una vez muerta su hermana, ya no podían chupar más de ella, pues tocaba chupar de Ortega. Así que Gloria se va a Yerbabuena porque era el único sitio donde podía seguir chupando para no trabajar cómo no ha trabajado en su puta vida. No sabe hacer la o con un canuto ni dentro ni fuera de una casa".

"Y José Antonio ha trabajado toda su vida en Telefónica porque lo colocó mi madre a cambio de hacer un anuncio de Las Matildes. Habló con el presidente y le dijo que hacía el anuncio de las acciones gratis a cambio de un puesto de trabajo para su cuñado", rememora. "Estaban trabajando en Yerbabuena y lo camuflan cómo que estaban cuidando a los niños. La tía no cuida a los niños si no saca un rendimiento económico".

"Ellos saben que lo que mi madre pasó con Ortega y cómo fue esa relación y qué cosas no tuvieron qué suceder. Conocían el sufrimiento de mi madre y se posicionaron de las personas que más daño habían hecho. Con Ortega, con la excusa de ver a esos hijos que se habían quedado sin madre, y con el ser, con la excusa de ver a mis hijos", critica Rocío.

Y resume. "Todos son iguales. Se les ha ido el núcleo que les daba de comer. ¿Te imaginas a semejantes ineptos en la vida sin Rocío Jurado? No vale ninguno para nada. No podrían desarrollar ninguna función en ningún aspecto (...) Mi madre sabía que si fallecía y no dejaba a la jauría bien servida, me iban a comer. Y es lo que no quería. Pero es algo que no podía evitar porque son cómo son y quieren más".

