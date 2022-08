Kiko Matamoros saca las garras por Rafa Mora: "Si le resto oportunidades en 'Sálvame', me voy"

Sálvame sigue tratando el futuro de Rafa Mora en el programa después de que las redes sociales hayan pedido su expulsión definitiva debido a las malas actitudes que demuestra cada tarde y que han generado un evidente rechazo.

Este miércoles, el programa ha ido un paso más allá y ha planteado si Kiko Matamoros es una mala influencia para Mora. "Al revés. Es positiva. Lo negativo son actitudes de gente que le busca sabiendo cuál es su punto flaco", ha dicho el superviviente. "Yo no le digo a Rafa lo que tiene que decir en un plató. Si estoy al lado y veo que se ha excedido, le digo que baje el tono. Pero como se lo digo a cualquiera que tengo un minimo de aprecio".

"Hay mucha gente que ve este programa y que no tuitea. En cualquier caso, si entras en Twitter y buscas lo que se ha dicho de cualquier colaborador se ha pedido la expulsión del primero al último", ha continuado. "Rafa es muy buen colaborador y muy buen compañero".

[Rafa Mora saca a relucir su homofobia con Miguel Frigenti: "Yo sé de este tema, como tú de drag queens"]

"No son solo comentarios de Twitter", le ha explicado Adela González. "Ha habido correos, llamadas... Twitter ha sido la puesta en escena de algo que el programa ha recibido", ha añadido Terelu Campos.

"La opinión de la inmensa mayoría de la gente que ve este programa que no está en las redes no tiene que ver con la opinión de Twitter. Lo que hay que usar es la medición de la audiencia, que está minutado. Y ahí se verá si determinadas actitudes producen rechazos o no. Mi sensación es que Rafa es uno más y punto", ha añadido.

Llegados a este punto, las presentadoras le han preguntado si le molestaría no volver a coincidir con Rafa. "No es que me molestara, es que yo abandonaría el programa. Si voy a ser una carga para que un compañero venga más días, yo me voy. No tengo ningún problema. Me fui una vez y me iría una segunda. Si resto oportunidades a Rafa, hasta luego".

Sigue los temas que te interesan