Kiko Matamoros ataca a Germán González, redactor de 'Sálvame': "Hay que ser muy mierda"

La tarde de Kiko Matamoros en Sálvame este viernes 19 de agosto poco ha tenido que ver con su divertida jornada del jueves, en la que hizo tandem con su amigo Rafa Mora para tomarla con Miguel Frigenti y hacerle estallar con bromas homófobas. En esta ocasión, el cabreado ha sido el propio Matamoros y, sorprendentemente, el motivo es que le ha sentado mal un vídeo del ya icónico redactor Germán González.

Ha sido el propio periodista quien ha desvelado en directo que Matamoros le había abordado durante una publicidad: "Se ha acercado a mí y me ha dicho que no le gustó nada un vídeo que hice sobre él y sus vacaciones con su novia, Marta López".

"Yo sé que a veces me puedo pasar un poco con el tema del humor, que a veces puede ser un poquito hiriente, en este caso me parecía la graciosa la expresión y la dirección me dio el ok", proseguía el redactor, que para que la audiencia entendiera el contexto citaba la broma que hacía en el vídeo: "El texto literal decía que el complejo turístico al que habían ido este año se asemejaba a Jurassic Park y Marta López se había llevado a su propio dinosaurio", decía, explicando que su trabajo es hacer "humor y entretenimiento".

Pese a que Germán pidió perdón por su broma, Matamoros se mostró indignado por la excusa del humor. "¿Por qué no contamos chistes de maricas y de gitanos, que también es humor? (...) ¿A cada señora mayor de 60 años que venga aquí la podemos llamar vieja de mierda?", se preguntaba el colaborador, visiblemente irritado.

"Hay que ser muy mierda para calificar a la gente en función de la edad", seguía atacando Kiko. German, por su parte, respondía sin perder la calma: "Yo le he pedido perdón. Puedo entender que le haya molestado, pero extrapolar esto a que es odio a la gente por la edad... Se ha puesto a decir que por qué no hacemos chistes de maricones, es mezclar unas cosas con otras".

Vergonzosa la respuesta de Kiko Matamoros a una frase que no le gustó de un vídeo de Germán. Lo que ha sucedido a continuación NO os sorprenderá. Brava Gema por lo que le responde 👏🏼👏🏼 #yoveosalvame pic.twitter.com/AO8aswa0hH — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈✵ (@MenervaPiquero) August 19, 2022

El periodista afirmó que Kiko "está en el juego del programa y es colaborador", además de recordar que el novio de Marta López Álamo "se ha metido con Chelo por la edad y con compañeras como Laura Fa con el físico y con un juego más sucio, que no es una bromita".

Tras repetir el vídeo en cuestión para entender el enfado del colaborador, Kiko cambiaba el foco de su crítica para referirse al momento en que Germán hacía alusión a unas chocolatinas que Marta López muestra en sus stories y que, según el locutor, seguramente no habría probado.

"Una cosa es el sentido del humor y otra cosa es jugar con los trastornos de la alimentación. (...) Si no hay respeto para determinadas enfermedades, para la diferencia de edad en las parejas... no habrá respeto para muchas otras cosas para las que sí se pide", reprochaba Matamoros.

"Me parece sucio y rastrero decir que Germán ha jugado con los trastornos de la alimentación", explotaba entonces Nuria Marín, que invitaba a Germán a explicar el significado de la broma. "Es la crítica que se hace a todos los influencers que están muy buenos y que ponen foto de pasteles. Es la típica broma de 'te has hecho la foto y no te lo has comido'", intentó aclarar el redactor.

Sin embargo, al colaborador no le valían las explicaciones. "Me ofende que Marta públicamente ha contado su problema y que se cuestione de forma absolutamente miserable lo que come", espetaba. Finalmente, Matamoros sentenciaba con una advertencia: "Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Cuando yo tenga ocasión de joderte, te joderé. La vida es muy larga para todos".

