Frank Cuesta dedica una polémica (y machista) canción de amor a Ayuso: "Qué buena que estás"

Frank Cuesta acostumbra a generar titulares pese a llevar tiempo alejado de la televisión. El polémico herpetólogo se muestra muy activo en sus redes sociales y acaba de viralizarse por una sorprendente y musical dedicatoria a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Tras recibir un aluvión de críticas por imitar el acento catalán al enseñar su particular Plaça de Catalunya en el santuario que ha creado en Tailandia, ahora el que fuera presentador de 'Frank de la Jungla' se ha atrevido a crear la Puerta del Sol. En un vídeo titulado "Isabel Díaz Ayuso, qué buena que estás", el extenista asegura que ha escogido ese título " un poco por tocar los cojones, pero sobre todo porque hay que reírse".

En este caso, le vamos a hacer un vídeo a Isabel Díaz Ayuso, esa mujer que muchos odian, otros aman, otros no entienden por qué a la gente le gusta tanto esa mujer. Pero chico, es la presidenta de la Comunidad de Madrid", explica.

"Al igual que el otro día hice la Plaça de Catalunya, hoy estamos llegando a una zona importante dentro del santuario. Hay una zona donde se ve que hay mucho sol, amplitud... Esta zona es la Puerta del Sol", prosigue Cuesta. Y antes de arrancarse a cantarle a la dirigente madrileña, la lanza una invitación de dudoso gusto: "Puedes venir cuando quieras, estás invitada. Deja al novio primero, por supuesto, vienes que yo te toco lo que sea".

Así comenzaba el tema inédito con el que Frank pretende expresar su admiración por Ayuso. "Me levanto a la mañana y veo tus ojos, morena, qué bonitos son. Yo me enamoro de nuevo de tu cuerpo, cada vez yo te veo, me enamoro de nuevo. Tú sí eres bonita, tú sí eres graciosa, tú no tienes peros, ay, cuánto te quiero. Me vuelves loco, tú me haces bueno, y es que estás tan buena que eres como un sueño", prosigue la estrofa del tema.

"Te quiero a ti, te quiero así y que no cambies. (...) Hola, mi niña, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, mi niña, qué buena que estás", reza el estribillo. "Voy pa aquí, voy pa allí y siempre estoy pensando en ti, mi morena cañí", dice otra parte de esta canción cuyo vídeo es la tendencia número 12 en YouTube al cierre de este artículo.

Al finalizar su número musical, el herpetólogo retoma el tono serio para recordar su propósito: "Aquí intentamos hacer una vida mejor para muchos animales, no cambiamos el mundo pero cambiamos la vida de todos estos animales que vienen de jaulas, de estar entre rejas sin haber cometido ningún delito"

"Hago vídeos graciosos unas veces, otras veces más interesantes, pero siempre intentando acercar un poquito más la naturaleza, intentando explicar a la gente que si no hay demanda no hay negocio y que muchas veces una foto que te haces con un animal exótico para ti son tres segundos, pero para ese animal es toda una vida de tortura", concluye.

