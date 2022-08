El ‘Deluxe’ desconcierta al repetir una entrevista de Verónica Forqué con Mila Ximénez

Un verano más, Viernes Deluxe se ha tomado unas vacaciones, pero Telecinco no ha querido prescindir del programa de corazón para su prime time. Por eso, este viernes 12 de agosto emitieron un especial de mejores momentos, que descolocó bastante al público que estaba en casa. Y es que la primera de las entrevistas que rescataron fue la que se hizo a la difunta Verónica Forqué, y que originalmente se vio en diciembre de 2020.

Hay que recordar que la actriz falleció el pasado 13 de diciembre de 2021 al quitarse la vida en su casa en el centro de Madrid, por lo que resultaba especialmente doloroso verla hablar en el Deluxe de sus visitas al psiquiatra, sus tratamientos con antidepresivos o las penas que vivió durante su largo matrimonio con Manuel Iborra.

La fibra de la nostalgia se tocaba aún más fuerte al ver, en ese mismo plató, a Mila Ximénez, colaboradora del programa que murió en junio de 2021 como consecuencia de un cáncer. Y que ambas apareciesen juntas causó bastante desconcierto entre algunos espectadores, tal como se pudo comprobar en las redes sociales.

Así, había gente que no parecía estar al tanto de que esa jornada de viernes no habría el programa habitual, sino reposiciones, y se preguntaban que cómo era posible ver a Forqué y Mila en pantalla. Otros, con una postura distinta, consideraban de muy mal gusto el emitir esa entrevista donde Forqué también hablaba de sexo, de consumo de drogas o la prostitución.

El #Deluxe de Veronica Forqué, toca llorar supongo 🥺🥺🥺 #yoveosálvame — Dolores Lipanela 🤠 (@callmepains) August 12, 2022

#Deluxe de verdad es una broma que poco vergüenza hacer un programa de verónica forque — Conchy Hernandez Gon (@ConchyHG62) August 12, 2022

Alucinante, en TELE 5 visita el plató de Deluxe Verónica Forqué. Pero si falleció el 13 de diciembre de 2021 en Madrid. Puede alguien decirme cómo es posible que esté en Tele 5 esta noche?? — Angelique Pfitzner (@AngeliquePfitzn) August 12, 2022

Me podéis explicar qué hacen los de el deluxe emitiendo un programa viejo de cuando verónica forque esta aún presente? — 𝐓𝐏𝐖𝐊 (@AliiciaBlack9) August 12, 2022

H0stias! Que repongan el Deluxe de Verónica Forqué me parece lo menos adecuado de todo lo que ha hecho esta gentuza en todos estos años. Son auténticos buitres leonados del todo a 100. pic.twitter.com/WMXAL3zhw3 — MaSolaQueLaLuna (@MaSolaQueLaLun1) August 12, 2022

El Deluxe original de la emisión de la entrevista de Verónica Forqué firmó aquel 26 de diciembre de 2020 un 15,6% de cuota de pantalla con 1.821.000 de espectadores. Además de la de Forqué, Deluxe rescató entrevistas a más actrices de nuestro país, como puedan ser Lola Herrera o María Barranco, entre otras.

Hay que destacar que, inicialmente, se anunció que el Deluxe estaría de vacaciones hasta el próximo 26 de agosto. Así lo dijo María Patiño en la entrega de la pasada semana, cuando ejerció de presentadora. Sin embargo, tal como han anunciado en redes sociales, finalmente, volverá la semana que viene, con una nueva entrega el 19 de agosto.

VOLVEMOS EL PRÓXIMO VIERNES !!! 19.08.2022 https://t.co/3zh4HgiJZd — LA FÁBRICA DE LA TELE (@fabricatele) August 12, 2022

