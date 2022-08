Brooke, representante de Irlanda en Eurovisión 2022: "Chanel era mi ganadora, su show fue de Super Bowl"

Brooke Scullion tenía un importante desafío representando a Irlanda en Eurovisión 2022: romper la mala racha del país en el Festival, pues en la última década sólo ha conseguido clasificarse para la final en tres ocasiones (2012, 2013 y 2018), quedando fuera del top 15 en todas ellas.

La joven Brooke llegaba a Turín con un prometedor aire fresco para las candidaturas irlandesas. Su alegre y colorida propuesta, That's rich, destacaba entre los ritmos lentos de la mayoría de participantes de esta edición. Sin embargo, Irlanda no consiguió acabar con su 'maldición' y quedó en el puesto 15 de su semifinal.

A pesar de ello, la abanderada irlandesa ha logrado ganarse al público eurofán, especialmente al español, tal y como se comprobó en su multitudinaria actuación durante la celebración del Orgullo LGTBI de Madrid. Allí se reencontró con sus ya amigas Chanel o Ronela, representante de Albania, y atendió a BLUPER para contar sus sensaciones tras vivir la que sin duda ha sido una de las mayores oportunidades de su carrera.

¿Cómo te sientes al volver a Madrid después de la PrepartyES?

Me siento de lo más feliz cuando vengo a este país. Desde que participé en Eurovisión ha sido mi lugar favorito, la gente española ha sido realmente amable, me ha apoyado y me ha hecho sentir muy bienvenida aquí. Les encanta 'That's rich' y con suerte les encantará 'Tongues', que es mi nuevo single. Me encanta estar aquí y el sol es maravilloso.

¿Sientes que ya eres una estrella en España?

¡No! (Risas) La estrella de España es Rosalía, estoy obsesionada con ella y con su álbum 'Motomami', tengo un tatuaje para demostrarlo. no es tan genial como el suyo, pero bueno. España está llena de la gente más 'cool' y excéntrica, me encanta la ropa que llevan y siento que realmente encajo aquí, me siento muy bienvenida. Ojalá que algún día sea una estrella en España, pero ahora mismo no.

Brooke lleva tatuada la mariposa del álbum 'Motomami' de Rosalía. Sara Fernández

¿Cómo recuerdas tu paso por Eurovisión?

Me encantó absolutamente todo en Eurovisión, todo lo que me aportó, la gente que conocí... 'That's rich' fue la prmera canción que escribí y tener una plataforma tan grande fue increíble. También hice muchos amigos a los que volveré a ver en España: Chanel, Andrei y Ronela, Exon y Josh, bailarines de Chanel... Les quiero mucho y estoy feliz de estar aquí.

¿Crees que los problemas con el escenario de Turín fueron un hándicap para tu actuación?

Para mí no. Los problemas no afectaron a mi puesta en escena. En realidad solo afectó a los gráficos: queríamos una gran bola de discoteca en el fondo, que estuviera como rota y pareciera totalmente irreal. Pero está bien, que eso no pasara no afectó a mi performance, no cambió la coregrafía... Quizás otras personas tuvieron problemas, pero yo no. Y aún así no gané, así que da igual (risas).

La artista asegura que Chanel Terrero era su ganadora de 'Eurovisión'. Sara Fernández

¿Qué te pareció la actuación de Chanel?

Yo quería que ganara ella. Estaba en un bar de Italia y me puse a gritar. Ella era mi ganadora y lo que sentí viéndola fue excepcional, fue como una actuación de la Super Bowl, fue incluso mejor.

