Ximo Rovira lamenta el veto de la autonómica valenciana: "No soy un icono de la telebasura"

Ximo Rovira estaba llamado a ser uno de los fichajes estrella de À Punt para la próxima temporada. La cadena autonómica valenciana barajaba el nombre del mítico presentador de Tómbola para ser quien condujera el concurso Atrapa'm si pots en el nuevo curso, una elección que ya había sido consensuada con la productora del formato. Sin embargo, la negativa del Consell Rector de la cadena truncaba esos planes y dejaba a Rovira sin la oportunidad de regresar a la cadena que tantos éxitos le brindó bajo el nombre de Canal 9.

Tras este sonado veto en la nueva autonómica de la Comunitat, Ximo ha visitado el programa Hoy por hoy locos por Valencia de la Cadena Ser para relatar lo ocurrido y expresar cómo se siente. Según ha explicado, su fichaje por À Punt avanzaba sin obstáculos y tanto desde la productora como desde la dirección de programas y la dirección general de la cadena habían dado el 'sí' al mismo.

La situación a priori era tan favorable que Rovira llegó a recibir una llamada en la que se le comunicó que su nombre era uno de los favoritos para tomar el relevo a Carolina Ferre al frente del concurso. Pero todo dio un giro cuando el fichaje se llevó ante el Consell Rector de la cadena pública, que tumbó la propuesta por cinco votos frente a cuatro.

"El Consell Rector hace una votación legítima y democrática, pero desacredita el criterio profesional de un puñado de profesionales, incluido yo", ha lamentado el presentador en su entrevista radiofónica. "Son prejuicios, no hay un argumento profesional", asevera.

Mar Iglesias, presidenta interina del Consell Rector, fue quien encabezó ese 'no' al fichaje de Ximo Rovira. Al conocerse el veto, el presentador se puso en contacto con ella y, según cuenta él mismo, le aseguró que es "un gran profesional y mejor persona", pero que no podía estar en À Punt por haber presentado Tómbola hace más de dos décadas.

"No soy un icono de la telebasura, yo presenté un programa de entretenimiento que funcionó muy bien y dio mucho dinero a la cadena", expresa Rovira, que pese a que reconoce estar viviendo una situación "incómoda y triste" asegura que lo asume "con olimpismo".

"Imagínate la de negativas que he tenido en 18 años de profesión. No pasa nada", añade el presentador, que lamenta que "esto genera un precedente". "Si esta cruz me la han puesto a mí, ¿por qué no se la pueden poner a otros sin criterios profesionales? Me sabe mal, porque entiendo que se ha aplicado una planilla no profesional y eso me duele", espeta.

Autocrítica

El famoso presentador ha defendido su papel al frente de Tómbola y el éxito que aquel formato cosechó durante casi una década, pero también ha criticado el hecho de que el polémico programa se emitiera en una cadena pública. "Si me preguntan si me parece bien que un programa de estas características esté en la televisión pública, tengo claro que no, no debería estar en la televisión pública, tendría que estar en la privada".

A pesar de ello, el presentador recalca que han pasado 20 años y que "ni la televisión tenía nada que ver, ni las directrices de una televisión pública, ni la sociedad valenciana tiene nada que ver". Y sentencia: "Todavía se me juzga por ello cuando llevo 38 años de profesión y este estigma que me colocan lo tengo que asumir".

Sigue los temas que te interesan