Más allá de Ion Aramendi y David Cantero: otros televisivos que tienen su grupo de música

La última entrega del Sálvame Mediafest fue una sorpresa para muchos espectadores. Y es que en aquella entrega, Mediaset decidió que los trabajadores de la cadena, no solo de Sálvame, protagonizasen la noche cantando: limpiadoras, redactores, editores. Y además, como invitados, estuvieron dos presentadores de la casa. Ion Aramendi, de Supervivientes: Conexión Honduras, mostró su faceta de vocalista con su grupo Pitch & Cols, con la canción 'Sweet Caroline', que dejó a muchos con la boca abierta.

Y el presentador de Informativos Telecinco, David Cantero, se reveló como un gran amante de la música e hizo lo propio, pero a la guitarra, con su grupo Marengo Club, con la que interpretó el tema ‘Black is black’ de Los Bravos.

Lo del #SalvameMediafest4 es muy fuerte. Presentadores de informativos, becarios, limpiadoras… haciendo show en prime time. Esto sí que es visibilidad, risas y entretenimiento! pic.twitter.com/jPT3jyWRAC — Sergio (@sergi_cr93) July 13, 2022

Ambos son solo un ejemplo más de lo versátiles y polifacéticos que son los presentadores de nuestra televisión. Uno de los casos más conocidos es, quizá el de Manel Fuentes, gran admirador de Bruce Springsteen, al que rinde tributo con un grupo llamado Manel Fuentes & the Spring's Team, y con el que suele dar conciertos. Otro presentador estrella de Antena 3, Pablo Motos, tiene en su amplio currículo una hazaña musical muy importante: ganó el Festival de Benidorm en el año 1993, solo que no como cantante, sino compositor. Y es que él era el autor de la letra, junto Fernando Romero, del tema ‘Sabed, amigos’, interpretado por el grupo Romero y sus amigos. Según ha explicado en alguna ocasión Motos, fue un proyecto que le llegó por casualidad, pero no por ello pudo ser más exitoso.

A menudo, muchos cantantes se han pasado al mundo de la presentación televisiva, con más o menos éxito: Alaska, Mónica Naranjo, María del Monte, Bertín Osborne. Y también al revés, aunque a veces los trabajos musicales caigan en el olvido. Un ejemplo lo tenemos en Javier Cárdenas, quien en la era dorada de Crónicas Marcianas publicó un disco llamado ‘Siéntelo’.

Entre los actores televisivos también hay muchos que tienen un proyecto musical, paralelo a sus trabajos en series o películas. Así, por ejemplo, Beatriz Rico ha formado parte de proyectos como Be Rock y Rico&Roll, donde desata su lado más rockero, y Cristina Medina, de La que se avecina, estuvo en el grupo de rock A grito pelao, con el que recorrió España.

Asier Exteandía, de Velvet, es un gran cantante como demuestra en sus espectáculos, y también tiene su propio proyecto musical, Mastodonde, junto a Enrico Bárbaro. Un proyecto que ya lleva más de un lustro ofreciendo conciertos por todo el país.

Di Elas es el grupo de Luis Tosar, uno de los protagonistas de la serie de Netflix Los favoritos de Midas, canta y toca la guitarra. Una banda con el que ha publicado trabajos, mientras que Manuela Vellés, de Velvet, presentó en 2018 su primer disco en solitario.

En muchas ocasiones, por Tu cara me suena han pasado actores a los que los miembros del jurado le decían valoraciones como “para no ser cantante, lo has hecho muy bien”. Pero en ocasiones esta sentencia es injusta, principalmente, por desconocimiento. Así, Rocío Madrid, por ejemplo, ya había sido vocalista de un grupo tributo a Hombres G antes de concursar, y que tenía por nombre Los Capone.

Por ese mismo concurso de imitaciones han ido, hasta la fecha como invitados, otros muchos actores que tienen su grupo. Así, Álex O’Dogherty lidera desde 1998 la Banda de la María, Teté Delgado fue vocalista de Teté y los Ciclones, y Lluvia Rojo es la vocalista desde hace años del grupo rock alternativo No Band For Lluvia. Rojo estuvo recientemente en Pasapalabra como invitada, y en estos días hemos visto también al actor y cantante Jimmy Barnatán, de Los Serrano y Servir y proteger, quien encabeza el proyecto Jimmy Barnatán Pereda & the Cocooners.

Sigue los temas que te interesan