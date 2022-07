'Pasapalabra': Quiénes son los invitados de hoy Jimmy Bartanán, Lidia San José, David Carrillo y Ana Álvarez

Pasapalabra recibe, desde este último martes de julio, a cuatro nuevos famosos que ayudarán a los concursantes a acumular el mayor número de segundos posibles. Un grupo de celebridades que conocen muy bien el mundo de la interpretación, pues Roberto Leal dará la bienvenida a Jimmy Bartanán, Lidia San José, David Carrillo y Ana Álvarez

Jimmy Bartanán es un artista polifacético, nacido en Madrid en 1991. A este cantante, actor y escritor hemos podido verle en películas como Torrente 5, Muertos de risa o El día de la bestia, o en series como Los Serrano, donde interpretó durante 95 episodios a Chucky, o en Servir y proteger.

Ha sacado discos con San Telmo Music Factory, con Back Door Band y Jimmy Barnatán y The Cocooners, y ha escrito libros como Atlas, New York Blues y La chistera de Memphis.

Lidia San José nace en Madrid en 1983. Tenía 15 años cuando empezó a trabajar en la serie A las once en casa, y fue su primer papel principal en una serie de televisión. Todo el mundo conocía a su personaje Lucía, la hija de Antonio Resines y Carmen Maura. Después llegarían otros títulos que revalidarían a la actriz como ¡Ala… Dina! o Diez en Ibiza.

Javier Calvo y Javier Ambrossi contaron con ella para la serie Paquita Salas interpretándose a sí misma, lo que le permitió revitalizar su popularidad. De sus trabajos más recientes podemos destacar Control Z, serie de televisión mexicana creada por Carlos Quintanilla Sakar, Adriana Pelusi y Miguel García Moreno disponible en Netflix.

David Carillo nace en Madrid en 1984, y siente atracción por el mundo del espectáculo desde bien pequeño. Así, siendo un niño, le vimos en la serie Médico de familia y fue presentador de Club Disney junto a Jordi Cruz y Vanessa Martín; luego se incorporarían Jimmy Castro y Elena Ballesteros al programa.

En el teatro tiene una amplia trayectoria, especialmente en el musical. Tiene una unión muy especial con el montaje Hoy no me puedo levantar, que le ha valido numerosos reconocimientos. En cine le vimos en las películas Y decirte alguna estupidez, por ejemplo, te quiero y Café solo o con ellas, y en series como A ver si llego, Cuéntame cómo pasó y Arrayán. En 2017 participó en Me lo dices o me lo cantas, en Telecinco, y fue el intérprete de un tema que hizo enfurecer a Kiko Rivera.

Ana Álvarez nace en Jerez de la Frontera, Cádiz, en 1969. Tras acabar el bachillerato comenzó a trabajar como modelo en Japón, Francia o Grecia.

Se forma como actriz, y ha trabajado en más de una treintena de títulos. Su trabajo en la película Suspicious Minds le permitió ganar la Biznaga de Plata a la mejor actriz de Zonazine en el Festival de Málaga. Por La madre muerta, de Bajo Ulloa, recibió hasta tres premios. De sus trabajos en televisión, el más reciente es La verdad, de Telecinco.

