El Gran Wyoming ataca al nacionalismo: "Creer que tu pueblo es mejor es sinónimo de ser cateto"

Usted está aquí, el nuevo programa de El Gran Wyoming, se ha estrenado este domingo en laSexta con un episodio en el que el presentador ha charlado con el director de cine David Trueba. El asunto a tratar en esta primera entrega era el de la patria, un concepto sobre el que Wyoming no ha dudado en opinar, dando además su visión de la bandera de España.

"La bandera representa, a día de hoy, a una gente muy concreta", expresa el showman. "¿Que otros se quieren sentir representados? Perfecto", añade el conductor de El Intermedio.

Wyoming invita a Trueba a jugarse "la pasta" con él en una peculiar apuesta. "Cuando tú veas a un tío con la bandera en el reloj, en la solapa, colgando del coche, en la gorra, en la mascarilla... Yo me apuesto contigo a quién no vota", espeta.

El humorista recuerda que en la época de la Transición "la bandera de España se usaba para pegar. Cuando venían los guerrilleros de Cristo Rey, te pegaban con una bandera de España", explica, revelando además una anécdota que vivió en los años 80. "El día del España-Malta (1983), el Reverendo y yo actuábamos en la Aurora. Estábamos actuando y no nos habíamos enterado de nada, el partido no era tan importante y se daba por perdido, pero finalmente se convirtió en un hecho histórico por la goleada", relata.

Tras la actuación, Wyoming y su compañero artístico estaban andando por la calle y vieron acercarse a varios coches con la bandera de España, reaccionando ambos de la misma forma. "Salimos corriendo y nos escondimos en un portal, porque la primera imagen que teníamos de la bandera es que venían a inflarnos a hostias".

"Nacionalista es sinónimo de cateto"

El comunicador ha lamentado que en la España actual "se está retomando una retórica y unos valores que estaban muy bien arrumbados". Además, ha opinado sobre el concepto de nacionalismo y si es compatible o no con la ideología de izquierdas. "A mí el nacionalismo me parece, filosóficamente, una catetada. Ser nacionalista es sinónimo de ser cateto. Es una persona que cree que su pueblo es mejor. Yo no necesito una bandera para tener una identidad", asevera.

"En términos políticos, el nacionalismo es el refugio ideal para todo aquel que no quiere abordar otras cuestiones", prosigue el presentador, que asegura que la bandera "es el burladero que utilizan los políticos para que no les coja el toro".

