Manu Tenorio habla en 'Déjate querer' sobre 'OT': “Me causó un shock psicológico muy fuerte”

Hace algo más de 20 años, Manu Tenorio se dio a conocer a toda España gracias al boom que supuso la primera edición de Operación Triunfo, uno de los mayores éxitos de la historia de la televisión en España y todo un fenómeno sociológico que situó a la mayoría del plantel de concursantes como estrellas de la música. Y que hoy, dos décadas después, todos en mayor o menor fortuna viven de ella.

Manu Tenorio quedó en 5.ª posición en el concurso. Su gran voz, su personalidad carismática y un físico envidiable le ayudaron también a ser uno de los cantantes más solicitados del momento. Hasta la fecha atesora seis discos de platino y un disco de oro por sus ventas en álbumes como solista. Sin embargo, no todo ha sido un camino de rosas para el cantante que se sinceró en la noche del sábado con Toñi Moreno en el programa Déjate querer.

El malagueño destacó el cariño de la gente como lo principal que le aportó Operación Triunfo pero donde también hubo cosas no tan buenas: “Ese desbordamiento me causó un shock psicológico muy fuerte, me dio mucho miedo”, asegurando que la fama, por aquel entonces, le desbordó por completo.

Tenorio también habló con Toñi sobre su dura infancia, donde fue abandonado por su padre. Y sobre la actual familia que ha formado junto a su mujer Silvia Casas y su hijo. Y además, confesó algo que reconoció Nuria Fergó hace poco tiempo: ambos tuvieron un affaire durante OT. "Bueno, hubo algo entre nosotros. Un poquito de cariño, pero nada más", comentó ella en la revista ¡HOLA! Por su parte, Tenorio añadía en el mismo medio que "éramos muy jovencitos. Lo importante es lo que queda hoy por hoy.

El cantante también recordó la trágica pérdida de su compañero, el cantante y actor Álex Casademunt fallecido en un accidente de tráfico en 2021: “A mí me pegó una sacudida enorme este tema, como a todos los compañeros. Recuerdo que a las siete de la mañana tenía muchos mensajes en el teléfono, ya sabes que algo raro está pasando. Tenía mensajes de Alejandro Parreño, de David Bisbal (…) Era un tío extraordinario, con una personalidad arrolladora, el más polifacético de todos, para mi gusto el más talentoso de nuestro grupo porque había hecho series televisión, presentaba programas, componía, tocaba la guitarra, el piano… Evidentemente, se ha ido antes de tiempo, tenía muchísimo que ofrecer”.

