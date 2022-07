Jennifer Lara de 'MYHYV' se rompe en 'Viva la vida ' tras la grabación entregando a su hija

Viva la vida vivió una de las tardes más complicadas de la temporada, y no por el hecho de que este sábado fuera el último en antena. Emma García recibió a una vieja conocida, Jennifer Lara, ex tronista de Mujeres y Hombres y Viceversa. La joven ha sido noticia esta semana debido a un desgarrador vídeo en el que se la ve entregando a su hija al padre debido a una orden judicial. Un vídeo dramático, sobre todo para la pequeña y para Jennifer que se ha vuelto viral en redes sociales.

Huelga decir que cuando Jennifer y su pareja estaban juntas, firmaron un convenio regulador en el que, mediante una cláusula, se especificaba que si alguno de los dos abandonaba Valladolid perdía la custodia de la menor. Jennifer ya contó en el mes de marzo que ella firmó ese convenio engañada por el padre y asegura que no quiere separar a padre e hija: "Si hubiera querido, lo hubiera hecho porque nos dejó en la calle a su hija y a mí. Me alquilé un piso a cinco minutos de su casa". Añadiendo también que el padre nunca se ha preocupado por su hija.

[Telecinco cancela definitivamente 'Viva la vida': el programa se despedirá de la audiencia en agosto]

El relato enmudeció al plantel de colaboradores del programa, mientras Jennifer proseguía con su historia. Y es que la´viceversa´se trasladó hasta Alicante, al no encontrar trabajo en Valladolid. Jennifer, aseguró en la entrevista, que intentó por todos los medios hablar con su ex, mediar y llegar a un acuerdo pero que este no quiso. Ya en Alicante, durante año y medio, el padre no vio a su hija y Jennifer quiso dejar constancia que nunca se lo ha impidió: "Me denunció por secuestro y se le desestimó por lo civil". Jennifer ha pedido testificar a unos policías que corroboran su versión del día en el que el padre no se presentó a ver a la pequeña.

Emma García, en actitud cómplice en todo momento con la chica, le aconsejó buscarse un buen abogado: "Ojalá, por el bien del menor, tenga a su padre y tenga a su madre. Es lo más importante para el menor, para ti y para él". Sin embargo, esta pasada semana, aunque sin dar la cara, el padre de la menor y expareja de Ya es mediodía daba su versión de los hechos en Ya es mediodía con Joaquín Prats, extendiéndose así el conflicto a otros programas de la cadena.

“Llevamos intentando evitar este momento durante muchos meses, pero, por desgracia, ha llegado lo que ellos querían, que era montar este circo. Es una pena que se implique a una menor en estos medios y de esta forma”, ha comentado. El padre de la pequeña ha contado que la justicia les aseveró que tenían que llevar a cabo la entrega de la niña en la comisaría y en la más estricta intimidad, algo que, al final, no ha sucedido así.

Sigue los temas que te interesan