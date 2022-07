Beatriz Luengo: "He compuesto temas nuevos para UPA, pero habrá canciones del pasado"

Lo que empezó como una travesura terminó convirtiéndose en realidad. En medio de la fiebre por los revivals de series, Beatriz Luengo y Mónica Cruz decidieron testar si había ganas de una posible vuelta de Un paso adelante, uno de los primeros éxitos globales de nuestra ficción.

La respuesta fue clamorosa. Los medios y las redes sociales no pararon de reclamar su vuelta y, finalmente en diciendo de 2021, Atresmedia y Mediapro confirmaban que la academia ‘Carmen Arranz’ volvería a abrir sus puertas con algunos de sus personajes más emblemáticos y nuevas caras.

Entre ellos estarán las propias Luengo y Cruz, además de Miguel Ángel Muñoz y Lola Herrera. No así Pablo Puyol, que no ha llegado a un acuerdo económico. "No sé por qué no está. De verdad que no lo sé y lo he preguntado. Pero si de por mí hubiera dependido, cualquier tipo de condición que yo hubiera tenido que ceder para que estuviera él, comuniqué que lo aceptaba", confiesa Luengo.

[Estos son los protagonistas de la nueva generación de 'UPA Next',]

Ahora, con motivo del anuncio del anuncio de los protagonistas de la nueva generación de UPA Next, en BLUPER hemos podido charlar con Luengo sobre su regreso a la serie que le lanzó a la fama.

¿Cómo ha sido volver a tomar el personaje de Lola? ¿Volver a grabar?

Estoy ubicándome todavía. Ayer estábamos en el plató haciendo unas fotos y, al no haber planeado que me tenían que haber enseñado el plató antes de subir al decorado de la clase de baile, de repente me puse a llorar. Creo que es algo que pensábamos que iba a pasar, pero en el fondo me he dado cuenta que no. Y también es un poco raro porque la serie se acabó aquí en un momento, pero continuó para nosotros en toda Europa. Yo terminé de promocionar por última vez la serie en 2009 en Alemania. Para mí no hace tiempo, pero cuando dicen veinte años... Aquí en España sí porque acabó en 2004, pero en mi cabeza acabó más tarde. Y en mi corazón no acabó nunca. Es raro, no sé. Ver a los chicos me impacta porque me veo a mí todavía ya que soy súper soñadora, pero a la vez me veo con mis hijos. Hay un clip mental que tengo que hacer que todavía no he hecho y que a lo mejor no hago nunca. Es bonito. Siento que estoy en un círculo que cierra algo o que abre algo, pero a nivel vital. Es una cosa extraña, pero muy bonita.

El reparto de 'UPA Next'.

¿Has tenido alguna preparación para volver a meterte en Lola? Porque al final el personaje iba muy contigo de la mano....

Estoy todavía como entrándole al guión en el día a día, cada vez me voy encontrando más con ella y con su realidad. Pero es que yo creo que hemos crecido juntas. Yo ahora mismo me visto así. Creo que he evolucionado con el personaje. Ten en cuenta que yo me creé mi ropa, me hice manga, me hice mi pelo, tuve que luchar con todo el mundo porque quería ponerme calentadores con minifalda para salir de fiesta y los calentadores no podían ser solo para las mallas. Creé el personaje desde la estética, desde la manera de hablar. Entonces, al final, cuando tú creas un personaje, eres tú.

Cuando salí de la serie me costó mucho tratar de separarme de Lola, diferenciarme de ella y me perdí en el camino un rato. Estaba tratando de alejarme de mí misma

Cuando salí de la serie me costó mucho tratar de separarme de Lola, diferenciarme de ella y me perdí en el camino un rato. Estaba tratando de alejarme de mí misma. Me decía: 'No voy a bailar durante un tiempo para que la gente sepa que Lola no soy yo'. Y un día me miré en el espejo y me pregunté. 'Pero, ¿qué soy yo? Una compositora que baila'. Pues es que soy Lola también. Creo que me hago un flaco favor de no darme cuenta de que lo creé yo, como creo una canción en mis discos. Yo creé el personaje. La Lola de los primeros capítulos llevaba una coleta, una cruz y una camiseta y un pantalón de aerobic. Y yo fui a la calle Fuencarral, me compré mi primera camiseta de Puka y de Supernenas y la convertí en un muñequita Branz.

Habéis estado mucho tiempo hablando de la vuelta de Un paso adelante, pero nunca se confirmaba. ¿Quién te llamó para darte la noticia? ¿Cómo fue esa llamada? ¿Qué sentiste?

Bueno, os voy a contar una cosa muy friki. En realidad, Mónica Cruz y yo planeamos una filtración irreal para que los medios lo cubrieran y demostrar a Mediapro que en realidad la gente tenía ganas de la vuelta. En plena cuarentena se hizo viral en Francia un vídeo de unos chicos que hicieron la entradilla de UPA en su casa y eso hizo que la gente empezara a hacerlo durante toda la cuarentena y empezamos a compartirlo. Entonces, Mónica Cruz y yo hablamos de que cómo era posible de que no volviera UPA, de cómo no se habían dado cuenta de que, con todo mi respeto a todos los revival, es la primera serie de exportación internacional tan heavy. ¡Nosotros llegamos a los aeropuertos y nos tenía que sacar la policía porque la serie era transmitida en los canales públicos de los países doblados en los idiomas! O sea, la gente en Alemania pensaban que hablaba alemán. Y también es buen momento porque ahora está TikTok, que es una plataforma impresionante para que la gente haga algo que no podía hacer en su momento, que era hacer nuestros bailes. Y compartir con ese público una ida y vuelta.

Así que, como digo, Mónica Cruz y yo plantamos una filtración irreal de que UPA vuelve y un día dijimos de lanzarnos a la piscina y puse en Twitter que se estaba hablando de una vuelta y que UPA tenía un chat de grupo. Yde repente nos llaman hasta de El Hormiguero para que vayamos a contar en exclusiva una vuelta que nos habíamos inventado básicamente. Entonces, la revista Shangay, que es una revista con la que colaboro, me dijeron de filtrar el 28 de diciembre la confirmación de velta de UPA. Y de repente era el 10 de enero y seguía viendo portadas que decía que Beatriz Luengo había confirmado que la serie volvía. Fue entonces cuando llamaron los chicos de Mediapro para preguntar qué estaba pasando. Y de repente nos dimos cuenta de que lo mismo no les gustaba la idea. Pero en realidad era que sí, que ellos estaban gestando el regreso y pensaban que alguien nos lo estaba filtrando.

UPA era la realidad de las academias y la frustración: los sueños no se cumplen; se cumplen, pero a veces tardan un poco.

Y ya en septiembre de este año recibí una llamada muy bonita de Luis San Narciso, que es el director de casting, y me preguntaron que cómo quería regresar, cómo quería estar involucrada, cómo me imaginaba que regresaba Lola. Para ellos regresaba como una estrella internacional. Yo les dije que, si pienso como Beatriz y con lo que sé que puede pasar, les diría que sí, que fuera una estrella internacional. Pero, si lo veo como actriz y con respeto al personaje y a la serie, creo que lo mejor es que tratemos de acercarnos más a lo que son las carreras reales de una bailarina. Es muy difícil ser una estrella internacional. Lo más normal es que no te pase eso y te pongan muchas trabas y tengas que ponerte a prueba una y mil veces. Así que estoy muy contenta de volver a contar realidad. Eso es lo que puedo decir de la serie que me emociona. Vuelve otra vez a la esencia de no vender una moto. De hecho, nosotros nunca triunfamos en la serie. Íbamos a los casting y no nos cogían. Yo estaba enamorada y no era correspondida. Pienso que eso fue lo bonito, que a lo mejor había otros formatos que reportaban que podías ser una estrella de la noche a la mañana. Pero UPA era la realidad de las academias y las escuelas y la frustración. Tú tienes tu sueño y no te puedes rendir. Por eso creo que esto es un mensaje para este momento muy guay: al final los sueños no se cumplen; los sueños se cumplen, lo que pasa es que a veces tardan un poco.

Es algo así como cuenta Lola Índigo en su documental...

Sí, es que esa es la realidad. Pues como la de Chanel. Ahora todo el mundo alucina con Chanel pero yo llevo años siguiéndola y es maravillosa. ¿Cómo puede ser posible que no se dieran cuenta de una chica que tiene una capacidad tan grande para cantar y bailar? Pero es que es una profesión muy difícil. Y es una profesión de resistencia, no de velocidad. Y también te toca entender que a veces que te den un 'no', no es porque tú no valgas, sino porque están buscando algo concreto, que tú no eres eso. Pero no significa que un 'no' a tu talento. Es muy difícil de entender. Muchísima gente con mucho talento que yo he visto se ha quedado a las puertas porque no ha entendido que el 'no' a ese proyecto no es un 'no tienes talento'. Creo que la gente que sale al final a la luz existe y eso es lo más importante. Imagino que en cualquier profesión, pero en esta desde luego.

¿Cómo puede ser posible que no se dieran cuenta de que Chanel era una chica con una capacidad tan grande para cantar y bailar?

¿Vas a volver a cantar las canciones del grupo?

Va a haber un momento súper bonito. Para mí, de mi personaje, que es el momento. Al final yo estoy aquí porque siento que los fans tienen ganas. Y eso me emociona mucho. Mira, el peluquero de la serie dice que lleva 24 horas conmigo y llevo doce hablando de los fans. Yo estoy pensando en lo que la gente quiere ver y quiero que vuelvan a soñar, que vuelvan a darse cuenta que esto es difícil, que vuelvan a ser felices viendo la serie,que se enamoren, que pierdan el miedo, que el que quiera ser diferente lo sea, que se dé cuenta que hay un espacio para él. Eso es lo que quiero. Y pues. Y sí, canto canciones de la serie. He compuesto canciones nuevas, pero tenía que hacer un homenaje a las canciones del pasado. Y es muy, muy especial. Espero que le guste a la gente.

¿Vamos a escuchar Sámbame 2022?

No sé si te lo puedo decir. I dont know her, que diría Mariah Carey.

¿Le has hablado a tus hijos del fenómeno que supuso UPA? Es además tu historia de amor con Yotuel. ¿Les has contado como se conocieron papá y mamá?

¿Te puedes creer que no? Hace como unos meses, mi hijo estaba viendo una serie de unas niñas que bailan y cantan súper, y él está emocionado, y de repente tuve un afán de contarle.... Eso me motivó mucho. Un día me desperté y me dijo: 'Mamá, tengo ganas de verte en la tele otra vez'. Es verdad que yo soy superfeliz de la composición. Ahora estoy haciendo Christina Aguilera, acabo de hacer Camila Cabello y el año pasado gané el Grammy a mejor canción urbana.... Tengo muchas cosas muy bonitas que me pasan y me siento bendecida. Pero no me doy cuenta de que pasan los días y no vuelvo a la tele. Y de repente, que mi hijo me dijera eso, me motivó. Va a ser muy bonito verlo con él después de verle que a él le gusta también las series de baile.

Si de por mí hubiera dependido, cualquier tipo de condición que yo hubiera tenido que ceder para que Pablo estuviera, comuniqué que lo aceptaba

¿Hará Yotuel alguna colaboración en Un paso adelante?

No sé si te lo puedo decir. Pero, no.

Tampoco estará Pablo Puyol...

Echo de menos a Pablo. Me ha costado mucho entender a Lola sin Pedro porque eran una pareja. No sé por qué no está. De verdad que no lo sé y lo he preguntado. Pero si de por mí hubiera dependido, cualquier tipo de condición que yo hubiera tenido que ceder para que estuviera él, comuniqué que lo aceptaba. O sea, yo quería que él estuviera. Pero no sé por qué la decisión final. Yo personalmente le echo de menos.

¿Habéis revisionado la serie?

Pues no lo hemos hecho porque vivimos en Estados Unidos y en Netflix no está. Tengo los deberes en casa, pero no tengo máquina de DVD. ¿Qué te parece? Pero ahora que estamos aquí en España, sí. De hecho, mi madre dice que este fin de semana la vamos a ver antes de que se estrene. Creo que mis hijos se piensan que nos conocimos cantando. Tengo que encontrar unmomento especial para explicarles nuestro primer beso en una cocina bailando salsa.

Sigue los temas que te interesan