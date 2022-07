'Sálvame' rompe su silencio y vuelve a hablar sobre Paz Padilla tras su regreso a Mediaset

El pasado mes de junio de 2022 se confirmaba la noticia del regreso de Paz Padilla a Mediaset España. Era el propio grupo de comunicación el que confirmaba que la relación laboral que le unía a la humorista se retomaba, tras su polémico despido y por el que Padilla demandó a la cadena por considerarlo improcedente.

Uno de esos requisitos de Paz en su regreso a la cadena era completar los compromisos profesionales a los que debía hacer frente en estos meses. Pero más allá de esta petición, la cómica marcó unas líneas rojas claras para volver a Telecinco. El principal requisito de la presentadora es no volver a conducir Sálvame, programa en el que ha protagonizado sus últimas polémicas y donde vivió un tenso enfrentamiento con Belén Esteban que acabó ocasionando su despido y posterior demanda.

Como ha ocurrido con otros personajes, Mediaset España extendió la ley del silencio sobre la gaditana; no se podía hablar de ella en ningún formato ni programa de la cadena. Mucho menos en Sálvame. Pero la orden de no pronunciar el nombre de la cómica se ha terminado este miércoles 13 de julio. Desde el programa producido por La Fábrica de la Tele no solo han vuelto a hablar de ella, sino que han recogido una de las noticias del día, la nueva relación de la presentadora con Fran Medina, guardia civil y fotógrafo, que se ha convertido en su nuevo amor.

[Las condiciones de Paz Padilla para su regreso a Telecinco: ¿volverá a presentar 'Sálvame'?]

La gaditana ha encontrado el amor dos años después de perder a su marido, Antonio Juan Vidal. Aunque ha sido un período doloroso, Paz Padilla ha sobrellevado el fallecimiento del gran amor de su vida de forma tranquila y para muchos, inexplicable. Si bien ha pasado por momentos muy triste, la humorista siempre tuvo claro que podía volverse a cruzar con otro hombre que le hiciera recuperar la ilusión.

Era ya en Sálvame Naranja cuando Terelu Campos, presentadora del programa, daba paso a un vídeo que relataba toda su historia de amor. Tras la emisión del vídeo todos los colaboradores han dado su opinión sobre la nueva vida de Padilla. "Me pone especialmente contenta ver así de feliz a Paz, es un paso adelante en la vida. Me he llevado toda una sorpresa", comentaba Terelu Campos. "Después de dos años, el volver a verla enamorada es lo mejor que podemos ver", añadía Carmen Borrego. Que Sálvame haya vuelto a hablar sobre la gaditana es, para muchos usuarios en redes sociales, el preludio de su vuelta.

CHILLO CHILLO EN SALVAME HABLANDO D PAZ PADILLA — pitonisa from spain (@LaPitonisaGH) July 13, 2022

Pues ha sido el único programa en hablar de la portada… ¿Se viene regreso de Paz Padilla a sálvame? #yoveosálvame — Óscar✵ 💫🕊 (@oscba1) July 13, 2022

Sálvame volviendo a hablar de Paz Padilla, seis meses después de su despedido #YoVeoSálvame — Xavi Oller (@xaviioller) July 13, 2022

