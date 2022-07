Telecinco quiere reinventar su forma de emitir los realities con ‘La Granja’: no será en directo

Los realities ya no funcionan en Telecinco tan bien como lo hacían antaño. Secret Story: La casa de los secretos no se acercó al impacto que generaba Gran Hermano, ni con su versión de famosos ni con la de anónimos. Y Supervivientes está liderando cada noche en la que emite una de sus galas, pero con datos por debajo de lo que la cadena estaba acostumbrada. Quizá por esto, de cara al nuevo curso televisivo, Telecinco va a dar un golpe de timón en su forma de emitir este tipo de formatos con la forma de emitir The Farm (La Granja), cuyos derechos adquirió recientemente.

Tal como apuntan desde El Confi TV y YoTele, los planes de la cadena son emitir The Farm de forma diaria, con un programa de alrededor de una hora que se verá en la franja del access, que arrancaría sobre las 21:55 horas. De esta forma, The Farm tendría de competidor a El Hormiguero, que volverá a Antena 3 el próximo septiembre, y que es uno de los programas más vistos de toda la televisión, así como a El Intermedio en laSexta y First Dates en Cuatro.

Por otro lado, en lugar de estirar el reality hasta tres galas semanales, The Farm tendría un debate en prime time, con defensores de los concursantes y colaboradores, que comenten todo lo que sucede dentro del concurso.

[‘La Granja’ regresa a Telecinco el próximo otoño: así le fue en su primera etapa en Antena 3]

Lo más llamativo es que The Farm no será un reality en directo, como lo fue en sus primeras ediciones (tuvo dos temporadas en Antena 3 con el nombre de La Granja y una en Telecinco, esta última bajo la marca Acorralados). Al más puro estilo de La isla de las tentaciones, se grabará y se editará, lo que supone un giro importante para Mediaset, que tanto había apostado por los concursos de convivencia en directo.

Los planes iniciales son que la nueva granja abra sus puertas a finales de agosto para empezar a emitir entregas en septiembre, y el casting ya estaría abierto. Entre los nombres que baraja la cadena para esta nueva etapa del reality está Este paraíso es un infierno.

En qué consiste ‘The Farm’

Producido en colaboración con Fremantle, The Farm es un reality show de convivencia en el que sus protagonistas, personas anónimas o famosas, deben colaborar para salir adelante en un entorno de campo, sin las comodidades que la sociedad ha incorporado a lo largo del último siglo. Para ello, tendrán que trabajar en tareas propias de una granja para convertirse en el mejor granjero. Este formato original sueco, estrenado en 2001, ha sido adaptado en 30 países, entre los que destacan Noruega (24 ediciones), Suecia (17 ediciones), Brasil (14 ediciones), Francia, Italia, Grecia y Hungría.

Sigue los temas que te interesan