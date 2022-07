Desy denuncia comentarios tránsfobos de Matamoros en ‘Supervivientes’: “Decía que soy un tío”

La salida de Kiko Matamoros de Supervivientes fue uno de los temas sobre los que giró Sálvame en la jornada de este jueves 7 de julio, y para conocer detalles de primera mano, invitaron a Desy Rodríguez. La que fuese concursante de Gran Hermano aseguró que la audiencia le ha expulsado “por ser mala persona” y ha recordado cómo ambos tuvieron muchos enfrentamientos.

“No convivía conmigo, vivía en la isla de al lado, pero se hacía notar yendo a la valla y haciéndose notar. A mí me dice que no me entiende, porque hablo un idioma diferente. Yo hablo andaluz, pero es español como él”, explicaba la también actriz de la serie Veneno. Así, manifestó que a Kiko le gusta incidir en las carencias intelectuales de los demás, pero que “lo único que tiene es palabrería, un libro lo puede leer cualquiera y ser culto como él”.

Durante los primeros momentos, Kiko y Desy tuvieron una buena relación. “Al principio me llevaba bien, íbamos en el avión, hablando de mi familia, de por qué había dejado la tele... Pero cuando hubo cámaras tuvo la primera pelea conmigo. Pero ha estado tirando tiritos de antes”, denunció.

Desy es una mujer transexual, que siempre ha visibilizado su condición en los diferentes concursos de televisión por los que ha pasado, y en ese sentido, denunció que ha recibido ataques tránsfobos de parte de Matamoros, que se ha referido a ella como “un tío” en más de una ocasión.

“¿Qué es lo más feo que te ha dicho y que no se ha visto?”, le preguntaron. Entonces la andaluza explicó cómo un día estaba cogiendo un gran tronco y una de sus compañeras exclamó “¡Viva las mujeres empoderadas!”, y que Kiko Matamoros soltó entonces: “De mujeres nada, es un tío”.

Como ese comentario no ha quedado grabado, le pidieron a Desy testigos de los ataques tránsfobos, y citó a Rubén Montesinos y a Charo Vega. Carmen Borrego habló con esta última por teléfono, y dio la razón a Desy.

Según Vega, ella presenció uno de esos momentos un día que Desy estaba cogiendo troncos “como si fuesen plumas, y yo le grité Desy, te vas a hacer daño, hay que ver la fuerza que tiene esta mujer. Y, de repente, vi a Kiko reírse en la valla, pero no le di muchísima importancia y de hecho se lo dije a Desy”, narraba. Carmen Borrego entonces quiso saber si se refirió a su compañera como “un tío” de manera explícita.

“Como yo dije ‘hay qué verla fuerza que tiene esta mujer’ se empezó a reír y me dice ‘pero si es un tío’ y digo, como si yo no lo supiera. Pero como yo siempre la tengo como mujer me empecé a reír y no le di importancia”, terminó de explicar Charo Vega. Desy entonces sacó pecho por decir siempre la verdad. “He demostrado es que no miento. Que no haya imágenes no significa que no lo haya dicho”, aseguraba. Y criticó que Kiko Matamoros tenga que hacer ninguna clase de referencia a su historia personal, del mismo modo que ella no lo hace con los demás.

