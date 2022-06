Hugo Silva, en 'EH': "He tenido la crisis de los 40. Me ha cambiado la forma de ver el futuro"

En la noche de este miércoles 29 de junio los actores Belén Cuesta y Hugo Silva han presentado en el plató de El Hormiguero la nueva comedia que protagonizan, Un novio para mi mujer y que se estrenará el próximo 22 de julio en cines.

La sorpresa ha llegado nada más comenzar el programa, y es que el presentador ha anunciado que Belén Cuesta estaría en el programa, pero mediante videollamada desde su casa, ya que ha dado positivo en Covid. "Ya nadie lo dice, pero la gente se sigue contagiando, entre la gente nueva que lo ha pillado está Belén Cuesta", aseguraba el presentador mientras daba paso a la actriz.

Visiblemente afectada por la infección, Cuesta saludaba a los televidentes afirmando que sí tenía síntomas: "Tengo muchos mocos, y la voz tomada. Nunca antes lo había pillado, es la primera vez". "Es la tercera vez que hago el programa online", afirmaba Cuesta. "Eres la actriz que más veces ha conectado por videollamada", respondía Motos.

Por su parte, Hugo Silva la confesado algunas de sus proyecciones profesionales, como cuando le ha comentado a Motos que el papel que le gustaría interpretar, y que todavía no ha tenido la oportunidad, tiene que ver con la vida política. "Me gustaría hacer un papel de un político, nunca he tenido la oportunidad", a lo que añadía que había visto a 'la Bestia', el vehículo mediante el cual Joe Biden se ha desplazado por la capital durante su visita en España.

A sus 45 años, el actor más famoso de Los hombres de Paco, asegura haber pasado por la famosa 'crisis de los 40'. "He tenido crisis de los 40, tampoco me quiero explayar mucho. Por dentro me siento igual que antes, esa es la putada, te miras al espejo y dices, '¿pero este quién es? Piensas en las cosas del futuro de otra forma que cuando tienes 30 años. Con 45 años las cosas cambian, y a lo mejor pienso que no me da tiempo a aprender a hacer cosas nuevas por ejemplo. Pero por dentro sigo teniendo 15 o 16", sentenciaba entre risas.

