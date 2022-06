‘Vestida de azul’, el documental sobre mujeres trans de RTVE Play que debes ver antes de ‘Veneno 2’

Para celebrar que este martes 28 de junio es el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, Historia de nuestro cine emitió un programa doble el pasado viernes. En primer lugar se pudo disfrutar de Los placeres ocultos, de Eloy de la Iglesia, una película que cuenta cómo un empresario se enamora de un joven, aunque sabe que su amor no es correspondido. Y a continuación, dieron un pase de Vestida de azul, un imprescindible documental dirigido por Antonio Giménez-Rico y estrenado en el año 1983, y que retrataba la vida de seis mujeres transexuales que se ganaban la vida como podían: como peluqueras, artistas o en el mundo de la prostitución.

Este documental, que estará disponible hasta el próximo 24 de julio en la plataforma gratuita de Televisión Española, RTVE Play, dará mucho de qué hablar en los próximos meses y adquirirá una nueva dimensión. Y es que su filmación será el punto sobre el que gire Vestidas de azul, la que será la segunda parte de la serie Veneno, y que fue anunciada en diciembre de 2021 por Atresmedia.

'Vestidas de azul': una continuación de 'Veneno'



Vestida de azul presenta, como decimos, a seis mujeres trans: Loren, Renée, Nacha, Josette, Eva y Tamara, y cómo había sido la dura vida de cada una. Loren, por ejemplo, estuvo en la prisión de Carabanchel en el módulo de hombres y Renée había hecho la transición sin decirle nada a su familia. Josette estuvo casada con una mujer en el pasado, y se reencuentra con ella, entre reproches, durante la grabación del documental. En ese momento se dedicaba al espectáculo y también tenía una hermana transexual, Eva. Otra Eva, la que protagoniza el documental, se dedica al espectáculo, haciendo estriptis, y Tamara, por su parte, lo pasó muy mal en su seno familiar por ser raza calé.

Hay que destacar que la vida de Tamara ya fue presentada brevemente en la serie Veneno: ella, conocida como Tamara la gitana, era una de las compañeras que ejercían la prostitución con Cristina Ortiz en el parque del oeste, y estuvo interpretada por Candela Santiago. De momento, se desconoce si será Candela quien la interprete en esta nueva etapa de la serie, pues no se ha adelantado el casting.

Valeria Vegas, autora del libro Ni puta, ni santa: Las memorias de La Veneno, quiso ahondar en la historia que había detrás de este documental, toda una rareza en la historia del séptimo arte español, y lo diseccionó con mucho mimo en el libro Vestidas de azul, que salió a la venta en 2019 publicado por la editorial Dos Bigotes.

Y esa obra será el punto de partida de esta nueva serie, Vestidas de azul, de la que todavía no se conocen muchos detalles, pero en la que se presupone que Lola Rodríguez volverá a interpretar a Valeria, y cómo la escritura de este libro nos presentará los entresijos de la grabación del documental. Además, se confirmó la presencia de Paca la Piraña. “Vamos a continuar con los personajes a los que los personajes tiene tanto cariño, investigando en otros temas”, aseguró Ambrossi en la presentación de la serie. Según contó Valeria Vegas en ElTelevisero, este mes de abril se encontraba trabajando en los guiones, y el inicio de la grabación de la nueva serie está previsto para finales de este 2022.

Destacar, de todas formas, que en la serie original de Veneno ya hubo una breve aparición de este documental. En el último capítulo, Los tres entierros de Cristina Ortiz, veíamos en sus primeros minutos cómo Cristina le ponía a Valeria Vestida de azul en un VHS que perteneció a la ya mencionada Tamara la gitana, y que conservaba como oro en paño.

“Esta película es la primera película que sacaron hablando de nosotras las travestis”, le decía Paca la Piraña al personaje de Valeria. “Mujeres trans, Paca”, corregía la periodista. “Sí, pero en aquella época éramos travestis. Por muchas que vengan detrás, esas fueron las pioneras, como en el Oeste. Hay, lo que hemos pasado nosotras hija mía, menos mal que tú te has escapado de todo eso”, añadía la andaluza, dejando claro que ese documental la terminología que utilizamos actualmente para hablar de la transexualidad no estaba extendida a inicio de los años 80. “Mira, las tetillas de hormonillas, como las tuyas, haciéndose la cera. ¿A que te gustan todas estas cosas nuestras?”, le preguntaba Paca a Valeria, mientras se veía a Renée quitándose el vello facial o a Nacha diciendo: "Seré hombre para Dios, pero para la Tierra no soy ni hombre ni una mujer, sino la ridiculez máxima".

En su libro, Vegas, además de diseccionar cómo la prensa, el cine o la televisión trataban la transexualidad en aquel momento, consiguió descubrir qué había sido de cada una de las participantes. Así, las hay que fallecieron, como Tamara, Renée, Eva y Loren. Nacha declinó participar en el libro, pues Cristina habló mal de ella en sus memorias, mientras que Josette cuenta cómo ella destransicionó, pues realmente no se sentía mujer, simplemente se dedicaba al transformismo. Su hermana, por su parte, tuvo una mala racha, y tuvo que asumir una identidad masculina al regresar a su pueblo natal para que su familia la cuidase.

