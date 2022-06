Patricia Pardo se despide entre lágrimas de Ana Terradillos: "Con suerte, ya no coincidimos"

Patricia Pardo ha vuelto a emocionarse en directo este lunes durante la emisión de El programa de Ana Rosa al despedirse de Ana Terradillos, con quien dejará de coincidir en el plató tras casi una temporada llevando juntas las riendas del programa en ausencia de Ana Rosa.

Al finalizar la parte del debate político presentada por Terradillos, la gallega se ha acercado a la mesa para despedirse entre lágrimas de su compañera: "Escúchame, Terradillos, tú y yo, con suerte, ya no coincidimos", le ha dicho.

"Yo me voy a acercar, con permiso de realización. Esto es una sorpresa, porque quiero despedirme en condiciones", añade Pardo, que ha explicado que su compañera se va a descansar tres días y luego ella se marcha una quincena de vacaciones. "Con suerte, porque esperamos que vuelva Ana, ya no concidimos", ha explicado antes de fundirse en un abrazo con Terradillos.

"Decirte que eres la mejor compañera que se puede tener", ha expresado antes de romperse entre lágrimas. "Soy una llorona", ha añadido, provocando la reacción de Terradillos. "¿Pero vas a llorar otra vez? Está todo el día llorando, no sé qué hacer con esta mujer. Por mí no llores, llora por la gente importante, por mí no".

"Para mí también es un placer trabajar contigo. Eres una tipa muy fácil, estoy muy contenta, encantada, hemos hecho un invierno maravilloso y era muy duro el reto", ha añadido la presentadora de las sección política antes de despedirse de su compañera. "Patri, pásatelo muy bien, descansa. Yo lo haré después y todos a ver 'El programa del verano'", concluye.

Tras la temporada estival está previsto que vuelva la presentadora titular, que ha estado unos meses recuperándose de un cáncer de mama. Hace unos días, Ana Rosa reaparecía en la fiesta de Unicorn y aseguraba que "viene un otoño caliente" y que está deseando regresar a su programa "cuando pase lo que tenga que pasar".

Ana Terradillos y Patricia Pardo se abrazan y se emocionan al despedirse 🥲💗



Sois las mejores @AnaTerradillos @Patricia_Pardo ♥️♥️♥️ #AR28J pic.twitter.com/oswjw2tbs9 — Diego 🍉 (@diegobferrandez) June 28, 2022

