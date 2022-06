Pablo Motos confiesa la metedura de pata que cometió con un fan: "Ahora estoy sudando"

Este martes 28 de junio han visitado el plató de El Hormiguero los cómicos y actores Jon Plazaola y Agustín Jiménez, para presentar en el programa de Antena 3 su nueva obra de teatro, Un Oscar para Óscar, una comedia de enredo que estará en el Bellas Artes de Madrid hasta el próximo 24 de julio.

"La obra va de un director de cine que se va a Hollywood nominado a los Oscar por mejor cortometraje, un premio que poca gente reconoce, y va acompañado por dos ministros; el de Cultura y el de Hacienda. Agustín Jiménez es el ministro de cultura", explicaba Jon Plazaola, productor y protagonista de la obra, sobre el argumento de la misma.

Durante la entrevista, los invitados han querido agradecer la presencia de una de las integrantes de la obra, Rebeca Sala, que acudía al plató de El Hormiguero para apoyar a sus compañeros. "Sois los dos pelirrojos, ¿hay algún tipo de clave cuando os cruzáis?, comentaba Agustín Jiménez al presentador. "Sí, hay una mirada cómplice cuando nos cruzamos", respondía Motos entre risas.

Pero el presentador ha querido saber qué le ocurrió al cómico con un fan pelirrojo y una oreja. "Me preguntó si nos hacíamos una foto, él era pelirrojo y se parecía a Vincent van Gogh y yo le dije: 'Cuidado no te vayan a cortar una oreja'. Su mujer, que estaba allí, me respondió: 'Hombre es que ha estado malito, ha tenido un cáncer de piel y le han cortado un trozo'. El señor se da la vuelta y no tenía un trozo de oreja. Me quede muy cortado", confesaba Jiménez.

Pablo Motos se ha sentido representado en la historia contada por su invitado, y se animaba a confesar el tenso momento que vivió con uno de los asistentes al público de una de sus obras. "Esas situaciones suelen pasar mucho cuando haces comentarios rápidos. Yo estaba haciendo una obra de teatro con Enrique San Francisco, y veo a una persona que hace una cosa muy rara con el brazo, como representando una inyección. Yo estaba así como jugando con el público y le digo: '¿Qué pasa eres yonqui?', y él me contestó: 'No, soy diabético'. Ahora estoy sudando, bueno son meteduras de pata", comentaba el conductor ante la sorpresa de sus invitados.

