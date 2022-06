Lydia Lozano, contra Rocío Carrasco: "No entiendo por qué participó en el 'Sálvame Mediafest'"

Sálvame ha comenzado con una fuerte polémica en esta tarde de martes 28 de junio, y es que el programa presentado por Adela González ha revelado unos supuestos comentarios que pronunciaría Lydia Lozano sobre Rocío Carrasco al conocer su participación en la primera edición del Sálvame Mediafest el pasado miércoles.

La presentadora ha comenzado el programa con una tensa revelación, y es que algunos de los colaboradores habrían criticado a sus compañeros por su participación en el festival de música. Además, afirmaban que uno de los presentes habría hecho la siguiente pregunta sobre la presencia de Rocío Carrasco: "¿Qué pinta esta aquí?".

Rápidamente era Lydia Lozano la que confesaba que había sido ella. "Sí, lo dije, ¿y? Se lo dije a Óscar Cornejo. Lo dije después de cantar, no tengo nada de ocultar. Yo dije que creía haber quedado segunda, porque para mí, Rocío Carrasco no es de Sálvame. Yo considero que Rocío Carrasco no es del elenco de colaboradores", comenzaba la periodista. Por su parte, Adela González le preguntaba si no consideraba que Carrasco fuera su compañera. "¿Qué va a ser mi compañera? Es una persona que ha hecho una docuserie y de la que hemos hablado", sentenciaba muy segura de sí misma.

[Lydia Lozano no se corta y critica a 'Sálvame' y a todos sus compañeros: "Ya no sé cuántas presentadoras hay"]

Pero su discurso no terminaba ahí y aseguraba no entender su presencia en los eventos del programa de Telecinco. "Para mi era un festival de Sálvame, si me decís que forma parte del universo de Sálvame pues bienvenida. Pero ella ha sido el personaje. A mí no me sobraba, pero que no entiendo que esté, tampoco entendí que desfilara en la Sálvame Fashion Week".

Por su parte, algunos de sus compañeros querían conocer el motivo por el cual a Lydia no le agradaba la presencia de la hija de Rocío Jurado. "Ahí se demuestra tu falta de cariño a Rocío, porque la detestas", aseguraba Kiko Hernández.

En ese momento, Lydia dejaba entrever cuál era la causa de esta animadversión hacia la madre de Rocío Flores. "Fidel me ha demandado muchas veces, yo lo he pasado muy mal. Yo no puedo entender cómo dice que ella siempre me ha visto en su casa, que yo le regalé unas botas... No entiendo que Fidel Albiac me demande". Finalmente, el programa amenazaba con emitir los supuestos audios donde Lydia Lozano habría criticado duramente a Rocío Carrasco y a otros compañeros suyos.

