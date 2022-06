Rocío Carrasco acusa a Gloria Mohedano de quedarse con 200.000 pesetas de Rocío Jurado

Rocío Carrasco sigue revelando informaciones sorprendentes sobre su familia en la docuserie En el nombre de Rocío. Después de que Amador Mohedano fuera uno de los más perjudicados de las dos primeras entregas (episodios 0 y 1), en el segundo capítulo ha sido el turno de Gloria Mohedano, a quien Rocío acusa de quedarse con una importante cuantía que no era para ella.

Para entender el contexto, la hija de 'La más grande' explica que su tío Manolín, hermano de su abuela, era el encargado de gestionar los gastos de las fincas de Rocío Jurado. "Mi madre pone a mi tío Manolín a encargarse de llevar los campos: la cosecha, los trabajadores, el pago de los jornales, compra de productos...". Para ello, la cantante abrió una cuenta que gestionaba su tío para unas tareas en las que, según su relato, "Gloria metía las narices muchas veces".

"Gloria de repente llegaba y le decía 'tito, me ha dicho mi hermana que me firmes un cheque'. Entonces mi tío Manolín le preguntaba qué cantidad quería y ella respondía 'me ha dicho Rocío que lo dejes en blanco'", asegura Rocío al inicio del episodio 2.

"¿Para qué era ese dinero? Todavía no se sabe. Supongo que sería porque su hermana se lo había dicho, ¿pero y si no?", se pregunta ante la directora de la docuserie, Anaís Peces.

Es entonces cuando la hija de la artista confiesa que sus sospechas sobre su tía se producen "con conocimiento de causa y bajo antecedentes". Y explica que cuando su primo Antonio contrae matrimonio, Rocío Jurado le da 200.000 pesetas a Gloria para que se las haga llegar al recién casado. Al cabo de un tiempo, extrañada por no tener noticias de su primo, la folclórica lo llama.

"Mi madre lo llama y le dice 'niño, que no me has llamado para decirme si te ha parecido bien el regalo o si quieres otra cosa'. Y le dice Antonio 'Rocío, pero si yo no tengo ningún regalo tuyo'", apunta Rocío, de lo cual saca una conclusión tajante: "Gloria nunca jamás le dio ese dinero a Antonio".

La influencia de Gloria Mohedano

Rocío asegura que guarda buenos recuerdos de su infancia junto a Gloria, quien la cuidaba en verano. Sin embargo, apunta a que su tía hacía "distinciones" entre ella y sus tres hijas, lo cual no entendía.

"Tengo recuerdos buenos de ella, pero ahora con 44 años he llegado a pensar, viendo cómo se ha desarrollado todo y la actitud posterior, que nada de lo que se hizo fue de corazón ni de manera desinteresada.

A la pregunta de si considera que Gloria la quería, Rocío responde contundente: "De forma sincera, pura y desinteresada, no". Y añade: "Al final te das cuenta de que has vivido en una mentira y que las cosas se han desarrollado de una forma tan sumamente fea que lo que creías que era tu gente, tu familia y tu sangre se te ha desmoronado".

Según su relato, su tía siempre tuvo una gran influencia en la vida personal y profesional de Rocío Jurado. "Era la persona a la que todo le ponía un 'pero', no le gustaba nada. (...) Todo tenía que pasar por la censura de Gloria", afirma.

Esa postura se ve apoyada en el episodio por el testimonio de Manolo Sánchez, exrepresentante de 'La más grande'. "Gloria era como la salvadora, Rocío tenía un problema y la llamaba, le consultaba todo", cuenta en la docuserie, asegurando que la cantante consultó a su hermana temas como su primer contrato discográfico o si Manuel Alejandro era el productor adecuado para su disco.

Todo el relato acaba refrendado por unas imágenes de archivo en las que la propia Jurado reconoce lo importante que es para ella el parecer de su hermana: "Es una mujer que tiene mucho sentido común, tiene mucha razón en cada cosa que me dice. Aunque yo me rebele en un momento dado, a la larga me doy cuenta de que tiene toda la razón", expresaba la artista. "Lo dice ella, no hace falta que lo diga yo. Si no tenía razón, la tenía", remata Rocío Carrasco tras ver el vídeo.

